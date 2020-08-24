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Hakeme küfre 3 maç ceza

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Hakeme küfre 3 maç ceza
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu, Gaziveren ile Gayretköy arasında oynanan BTM 2. Ligi 7. Grup maçından sonra Muhammet Ali Yeşilyayla’yı cezalandırdı.
Gayretköy futbolcusu Muhammet Ali Yeşilyayla maç içerisinde çift sarı karttan kırmızı kart gördükten sonra, hakemlere yönelik sarf ettiği küfürler dolayı 3 maçla cezalandırıldı.
 
 
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