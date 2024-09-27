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"Hakem sistemini kökten değiştireceğiz"

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Nesine arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. Toplantıya katılan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu

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"Hakem sistemini kökten değiştireceğiz"
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Trendyol Süper Lig resmi sponsorluğu ve 2. Lig ile 3. Lig isim sponsorluğuna ilişkin anlaşmanın tanıtım toplantısı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Toplantıya TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Nesine Üst Yöneticisi Halit Gülbakanoğlu, 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Hakan Bolat ve 3. Lig Kulüpler Birliği Temsilcisi Rafet Orhan katıldı.
"Marka değerini ne kadar arttırırsanız sponsorlarınızdan da o kadar gelir elde edersiniz"
Toplantının açılış konuşmasını yapan Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun marka değerini arttırmak için çalıştıklarını belirterek "Bu marka değerini ne kadar arttırırsanız sponsorlarınızdan da o kadar gelir elde edersiniz. Nesine.com'a teşekkür ediyorum. Hep birlikte çalışacağız. Türk futbolunun layık olduğu yere gelmesi için gelirlerin artması gerekiyor. Biz de kulüp başkanlığından geliyoruz. Benim dönemimde futbolun marka değeri çok daha yukarılardaydı. Yaşadığımız talihsiz yönetimsel hatalardan dolayı sporu kendi ruhunun dışına çıkarıp farklı mecralara çektiğimiz için çok değer kaybetti." dedi.
Kaçak yayını engellemenin en büyük hedefleri olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Ciddi çalışmalarımız var. Belki bunu sıfıra indiremeyeceğiz ama o seviyeye getirmeye çalışacağız. Hedefimiz tamamen engellemek. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Kaçak yayını ortadan kaldırmak tek hedefimiz." dedi.
Hakem konusunda da ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:
"Kafasının arkasında tilki olmayan hakemlerimizi en kısa zamanda yetiştireceğiz"
"Zamana ihtiyacımız var. Genç kardeşlerimiz var. Bu konuyla ilgili MHK ile irtibat halindeyiz. Karakterli, kafasının arkasında tilki olmayan hakemlerimizi en kısa zamanda yetiştireceğiz. Bu sürede ufak tefek aksaklıklar olacaktır. Hedefimiz hataları en aza indirmektir. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Genç kardeşlerimizi ahlaklı olarak yetiştireceğiz. Sahaya çıktıklarında renk ayrımı yapmadan kuralları uygulayacak yürekli kardeşlerimiz var. Hakemlerin arkasında güven verecek şekilde durursanız onlar da sahada sizi öyle temsil eder. Birlikte daha güzel günleri ve hakemleri göreceğiz. Bu babadan oğula hakem sistemini kökten değiştireceğiz. Kulüplerimizin de bu konuda şikayetçi olmasını ortadan kaldıracağız. Sportif başarıların sahada kazanılması için elimizden geleni yapacağız."
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