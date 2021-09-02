Hakem semineri başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Hakem Semineri dün başladı.

Girne Acapulco Hotel’de gerçekleşen seminerin resmi açılışı bugün saat 10.00’da gerçekleşecek. 2 Eylül – 4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan seminerde KTFF Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi, KTFF Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Nevzad Denerel ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Gelişim Müdürü Burçin Keskin birer sunum gerçekleştirecek.

