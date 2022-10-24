Hakem camiasında arka arkaya kopmalar

Ülkemiz futbolunda çok zor yetişen genç hakemler birer birer futboldan kopuyor.
Özellikle MHK’nın yanlı hakem tayinlerinden rahatsız olduğu öğrenilen birçok hakem sahalardan kopmaya devam ediyor.
Yeni sezonun başlamasıyla birlikte genç hakemlerden Ömer Doğru ve Ali Özçınar hakemliği bırakırken, bu kervana Necmi Bulut da katıldı.
Bu 3 ismin yanında işini mazeret sunan genç hakem İsfendiyar Açıksöz de sahalardan koptu.
MHK’dan bu konuda hiçbir açıklama gelmezken, genç hakemlerle de hiç bir görüşme yapılmayıp döndürme çabası içine girilmemesinin diğer hakemler arasında da huzursuzluk ve sahiplenilmediği duygusunu ön plana çıkarmaya başladığı bilgisi edinildi.
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