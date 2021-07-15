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Hakan Özkan, Gönyeli'de

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Hakan Özkan, Gönyeli'de
Gökhan KUZU
Süper Lig ekiplerinden Gönyeli’de faaliyetlerini sürdüren Gönyeli Futbol Akademisi teknik kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Gönyeli Futbol Akademisi öğrenci sayısının artışına paralel olarak teknik adam sayısını da artırırken alt yapıların tecrübeli teknik adamı Hakan Özkan ile anlaştı. Hakan Özkan Gönyeli Futbol Akademisi koordinatörü Hasan Özkan ile el sıkışarak yeni görevine başladı.
 
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