Hakan Muhtaroğlu, KTFHGD başkanlığına aday

Eski hakem Hakan Muhtaroğlu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nin (KTFHGD) başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Mevcut başkan Niyazi Nizam’ın görevini 1 Şubat’ta gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurulda devredeceğini açıklamasının ardından Muhtaroğlu yaptığı açıklama ile adaylığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Değerli arkadaşlar; yaklaşık 20 yıldır hakemlik ve 13 yıldır da Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nde yönetim kurulu üyesi olarak camiamıza hizmet ettim. Bu kutsal ve değerli görevlerin vermiş olduğu tecrübe ile derneğimizin 1 Şubat 2023’te yapacağı Seçimli Olağanüstü Genel Kurul’da başkan adaylığımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Hakemlik zor zanaat, çünkü adaleti sağlamak dünyanın en zor işi. Bu işi aşkla, sevgiyle ve sabırla yapamayan da bu camiada çok uzun süre geçiremiyor. Bizlerin de dernek olarak en önemli görevlerinden biri bu değerli görevi üstlenecek hakem arkadaşlara adalet duygusunu aşılamak ve hakemliği özellikle yeni nesle ve gençliğe sevdirmektir. Bu bağlamda da eski hakemler, mevcut hakemler ve yeni hakemlerin birbirileri ile kaynaşması, birlikte vakit geçirmesi, tecrübe ve deneyimlerini paylaşması çok değerlidir. Bu ortamı sağlayacak olan yegâne ortam da derneğimizin çatısının altıdır.

Derneğimiz çok değerlidir ve bu değeri daha da artırmak bizlerin elindedir. Sadece hakları korumak değil, tüm camiamızı bir araya getirmek, birlik ve bütünlüğü sağlamak, tek ses olmak bizim temel prensiplerimiz arasında yer alacaktır. Hayata geçireceğimiz projelerle hakem camiasının önünü ne kadar açabilirsek, camiamızın şartlarını ne kadar iyileştirebilirsek bizler için kardır. Bu bağlamda da gerek sosyal, gerek mali, gerekse de proje bazında yönetim kurulunda yer alacak olan arkadaşlarımızla birlikte ciddi mesai harcayarak derneğimizi daha iyi bir konuma getirmek için var gücümüzle çalışacağız.

Görev süremiz içerisinde başta federasyonumuz, kulüplerimiz, antrenörlerimiz, futbolcularımız ve spor basınımız olmak üzere tüm paydaşlarımız ile iyi iletişim içerisinde olarak, sorunların çözümü konusunda katkı koyma planı içerisinde olduğumuzu ve futbol gemisinin en temel taşlarından olan hakemlik müessesesinin vizyonunu daha da yukarıya çekme gayreti içerisinde olacağımızı buradan tüm camiama duyururum.”

