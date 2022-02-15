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Hakan Muhtaroğlu ‘buraya kadar’ dedi

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Futbol dünyasının tecrübeli hakemlerinden Hakan Muhtaroğlu, ligin ikinci devresinde görev yapmayarak düdüğünü astı

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Hakan Muhtaroğlu ‘buraya kadar’ dedi
Ülkemiz Süper Lig hakemlerinden Hakan Muhtaroğlu, aktif hakemlik kariyerine nokta koydu. Son olarak NicosiaGroup Kıbrıs Kupası ilk tur mücadelesi olan Hamitköy – ChinaBazaar Gençlik Gücü maçında orta hakem olarak görev yapan Muhtaroğlu, ligin ikinci devresinde görev yapmayarak düdüğünü astı.
Hakemliğe nokta koyma kararı ile ilgili konuşan Hakan Muhtaroğlu, camianın içerisinde bulunduğu süre zarfında bugüne kadar çok arkadaş edindiğini, her yerde tanıdığı insanlar olduğunu ve onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Görevi süresince Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Sadık Özbilgehan ve hakem arkadaşlarına teşekkür eden Muhtaroğlu, camianın içinde farklı görevlerde kalmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
 
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