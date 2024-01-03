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Hakan Altın, M. Değirmenlik'te

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Hakan Altın, M. Değirmenlik'te
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Birinci lig temsilcisi Miracle Değirmenlik’te Hakan Altın teknik ekibe dahil oldu. Talat Dağer ile sezon ortasında yolların ayrılmasından sonra arayışa giren Özgü Bayraktar, genç çalıştırıcı Hakan Altın’ı teknik ekibe dahil etti.
 
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