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Haftaya yolculuk var

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Haftaya yolculuk var
Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesinden sonra futbol hayatlarına Haziran ayına kadar Bölgesel Amatör Ligde devam edecek olan futbolcular arasında yer alan İbrahim Hatay ile Okan Gün, gelecek hafta Türkiye’ye gidecekler.
Bölgesel Amatör Ligde iddialı olacak olan Dersimspor’un formasını giyecek olan İbrahim Hatay ile Okan Gün, Salı günü Türkiye’ye giderek Çarşamba günü Dersimspor’un antrenmanlarına katılmak için Dersim’e gidecekler.
 
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