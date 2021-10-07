Haftanın yıldızı Yahya

Hamitköy Futbol Akademisi (HFA) her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ederken, akademi bünyesinde geleneksel hale gelen haftanın yıldızı uygulaması da sürüyor.

Fırat Deniz koordinatörlüğündeki teknik heyetin denetiminde antrenmanlar devam ederken her hafta alt yapı antrenörlerinin birlikte belirledikleri haftanın yıldızı bu hafta Yahya Karadamar oldu.

Hamitköy Futbol Akademisinden yapılan açıklamada “Haftanın yıldızı seçilen Yahya yeteneği yanında saygısı disiplini ve çalışkanlığı ile ileride iyi bir futbolcu olma yolundadır.Yahya akademimizde gelişimine devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

