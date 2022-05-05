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Haftanın maçının hakemi Öztaşlı

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Haftanın belki de en önemli maçı olan play-out hattındaki iki takım İncirli ile Çanakkale arasında oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Emre Öztaşlı olacak

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Haftanın maçının hakemi Öztaşlı
Aksa 1. Lig’in 30. ve son haftasında oynanacak olan 7 maçta görev yapacak olan hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.
Özellikle play-off hattındaki sıralamanın belirleneceği ve play-out oynanıp oynanmayacağının belli olacağı birbirinden zor maçları yönetecek hakemler yine tecrübeli düdükler oldu.
Play-off hattında olan lig dördüncüsü Gençler Birliği’nin süper lige yükselmeyi garantileyen Gençlik Gücü ile oynayacağı maçın hakemi Utku Hamacıoğlu olacak. Bir diğer play-off hattı takımı olan Karşıyaka’nın ise Çetinkaya ile oynayacağı maçı ali Özer yönetecek.
Haftanın belki de en önemli maçı olan play-out hattındaki iki takım İncirli ile Çanakkale arasında oynanacak olan karşılaşmanın hakemi ise Emre Öztaşlı olacak. Bu maçta İncirli’nin kazanması halinde Çanakkale play-out oynamaya herek kalmadan lig düşmüş olacak.
 
AKSA 1. LİG
7 Mayıs 2022, Cumartesi
17.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Esentepe (Serhan Şimşek)
17.00 Maraş Necip Halil KartalStadı’nda Maraş-SFC Dörtyol (İsfendiyar Açıksöz)
17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Karşıyaka (Ali Özer)
17.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-ChinaB.G.Gücü (Utku Hamamcıoğlu)
8 Mayıs 2022, Pazar
17.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Düzkaya (Abdullah Genç)
17.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Çanakkale (Emre Öztaşlı)
17.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Görneç (Ferhat Tuna)
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Çetinkaya TSK 29 21 4 4 80 25 55 67
2. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 29 20 3 6 61 27 34 63
3. Miracle Değirmenlik SK 29 17 4 8 53 41 12 55
4. L. Gençler Birliği SK 29 16 6 7 41 29 12 54
5. Karşıyaka ASK 29 15 8 6 58 32 26 53
6. SFC Dörtyol SK 29 13 7 9 64 46 18 46
7. Esentepe KKSK 29 12 8 9 53 43 10 44
8. Yeniboğaziçi DSK 29 10 11 8 42 38 4 41
9. Düzkaya KOSK 29 11 8 10 41 40 1 41
10. Mormenekşe GBSK 29 9 11 9 30 38 -8 38
11. Maraş GSK 29 9 6 14 39 55 -16 33
12. Yalova SK 29 8 8 13 40 51 -11 32
13. İncirli SK 29 8 6 15 32 52 -20 30
14. Çanakkale TSK 29 3 5 21 45 82 -37 14
15. Görneç KSK 29 2 5 22 22 76 -54 11
16. Bostancı Bağcıl SK 0 0 0 0 0 0 0 0
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