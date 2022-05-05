Haftanın maçının hakemi Öztaşlı

Haftanın belki de en önemli maçı olan play-out hattındaki iki takım İncirli ile Çanakkale arasında oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Emre Öztaşlı olacak

Aksa 1. Lig’in 30. ve son haftasında oynanacak olan 7 maçta görev yapacak olan hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.Özellikle play-off hattındaki sıralamanın belirleneceği ve play-out oynanıp oynanmayacağının belli olacağı birbirinden zor maçları yönetecek hakemler yine tecrübeli düdükler oldu.Play-off hattında olan lig dördüncüsü Gençler Birliği’nin süper lige yükselmeyi garantileyen Gençlik Gücü ile oynayacağı maçın hakemi Utku Hamacıoğlu olacak. Bir diğer play-off hattı takımı olan Karşıyaka’nın ise Çetinkaya ile oynayacağı maçı ali Özer yönetecek.Haftanın belki de en önemli maçı olan play-out hattındaki iki takım İncirli ile Çanakkale arasında oynanacak olan karşılaşmanın hakemi ise Emre Öztaşlı olacak. Bu maçta İncirli’nin kazanması halinde Çanakkale play-out oynamaya herek kalmadan lig düşmüş olacak.17.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Esentepe (Serhan Şimşek)17.00 Maraş Necip Halil KartalStadı’nda Maraş-SFC Dörtyol (İsfendiyar Açıksöz)17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Karşıyaka (Ali Özer)17.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-ChinaB.G.Gücü (Utku Hamamcıoğlu)17.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Düzkaya (Abdullah Genç)17.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Çanakkale (Emre Öztaşlı)17.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Görneç (Ferhat Tuna)