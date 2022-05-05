Haftanın maçının hakemi Öztaşlı

Özellikle play-off hattındaki sıralamanın belirleneceği ve play-out oynanıp oynanmayacağının belli olacağı birbirinden zor maçları yönetecek hakemler yine tecrübeli düdükler oldu.
Play-off hattında olan lig dördüncüsü Gençler Birliği’nin süper lige yükselmeyi garantileyen Gençlik Gücü ile oynayacağı maçın hakemi Utku Hamacıoğlu olacak. Bir diğer play-off hattı takımı olan Karşıyaka’nın ise Çetinkaya ile oynayacağı maçı ali Özer yönetecek.
Haftanın belki de en önemli maçı olan play-out hattındaki iki takım İncirli ile Çanakkale arasında oynanacak olan karşılaşmanın hakemi ise Emre Öztaşlı olacak. Bu maçta İncirli’nin kazanması halinde Çanakkale play-out oynamaya herek kalmadan lig düşmüş olacak.
AKSA 1. LİG
7 Mayıs 2022, Cumartesi
17.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Esentepe (Serhan Şimşek)
17.00 Maraş Necip Halil KartalStadı’nda Maraş-SFC Dörtyol (İsfendiyar Açıksöz)
17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Karşıyaka (Ali Özer)
17.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-ChinaB.G.Gücü (Utku Hamamcıoğlu)
8 Mayıs 2022, Pazar
17.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Düzkaya (Abdullah Genç)
17.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Çanakkale (Emre Öztaşlı)
17.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Görneç (Ferhat Tuna)
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Çetinkaya TSK
|29
|21
|4
|4
|80
|25
|55
|67
|2.
|ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
|29
|20
|3
|6
|61
|27
|34
|63
|3.
|Miracle Değirmenlik SK
|29
|17
|4
|8
|53
|41
|12
|55
|4.
|L. Gençler Birliği SK
|29
|16
|6
|7
|41
|29
|12
|54
|5.
|Karşıyaka ASK
|29
|15
|8
|6
|58
|32
|26
|53
|6.
|SFC Dörtyol SK
|29
|13
|7
|9
|64
|46
|18
|46
|7.
|Esentepe KKSK
|29
|12
|8
|9
|53
|43
|10
|44
|8.
|Yeniboğaziçi DSK
|29
|10
|11
|8
|42
|38
|4
|41
|9.
|Düzkaya KOSK
|29
|11
|8
|10
|41
|40
|1
|41
|10.
|Mormenekşe GBSK
|29
|9
|11
|9
|30
|38
|-8
|38
|11.
|Maraş GSK
|29
|9
|6
|14
|39
|55
|-16
|33
|12.
|Yalova SK
|29
|8
|8
|13
|40
|51
|-11
|32
|13.
|İncirli SK
|29
|8
|6
|15
|32
|52
|-20
|30
|14.
|Çanakkale TSK
|29
|3
|5
|21
|45
|82
|-37
|14
|15.
|Görneç KSK
|29
|2
|5
|22
|22
|76
|-54
|11
|16.
|Bostancı Bağcıl SK
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0