Haftanın maçı Dayı’nın

AKSA Süper Liginde haftanın maçı olan Orhan Dural Stadındaki Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü maçını Fehim Dayı yönetecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), AKSA Süper Ligde ikinci hafta programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Haftanın maçı olan Orhan Dural Stadındaki Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü maçını Fehim Dayı yönetecek.

İkinci hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

25/09/2021 Cumartesi, Saat:16:30

Cihangir Stadı: Cihangir – Gönyeli, Osman Özpaşa

Atatürk Stadı :Göçmenköy – Binatlı, Turgay Misk

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yonpaş Dumlupınar – Girne Halk Evi, Mustafa Öztugay

Saat 19:00:

Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı Limasol – Mesarya, Mehmet Sezener

26/09/2021, Pazar, Saat 16:30

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Doğan Türk Birliği, Kerem Eran

Orhan Dural Stadı: Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü, Fehim Dayı

Lefke 16 Ağustos Stadı : Lefke – Küçük Kaymaklı, Ali Özer

27/09/2021 Pazartesi,Saat:19:00:

Güzelyurt Üner BerkalpStadı :Baf Ülkü Yurdu –Yenicami, Serkan Şimşek



