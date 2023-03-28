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Haftanın en kazançlısı Hamitköy

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Haftanın en kazançlısı Hamitköy
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Aksa Süper Lig 22. Hafta Panoraması
Aksa Süper Ligin 22. Haftası hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, ligin zirvesindeki Mağusa Türk Gücü Çetinkaya deplasmanından farklı galip dönerek şampiyonluk yolunda enin adımlarla yürümeye devam ediyor.
Alt sıralarda ise puan farkının bir birine yakın olması nedeniyle bu haftanın en kazançlısı ise play-out hattındaki rakibi Göçmenköy’ü mağlup eden Hamitköy oldu. Düşme hattındaki Gönyeli’nin berabere, play-out hattındaki Gençlik Gücü’nün ise mağlup olduğu haftada Hamitköy adeta 6 puanla haftayı kapattı.
Ligin 22. Haftasında oynanan 7 karşılaşmanın 4 tanesini ev sahibi takımlar, 2 tanesini deplasman takımları kazanırken bir maç ise beraberlikle tamamlandı.
Bu hafta tüm maçlarda gol olurken, kale ağları 25 kez havalanarak 3,5 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. En farklı galibiyeti konuk ettiği Gençlik Gücü’nü 4-0’lık skorla mağlup eden Doğan T. Birliği elde etti.
Gol krallığı yarışında zirvede olan Cihangir futbolcusu Muhittin geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da gol atamayarak 23 golde kalırken, takipçisi Yenicami’den Sylla’da haftayı boş geçti. Lider MTG’nin golcülerinden Şenol Şoför, Çetinkaya’ya attığı 3 golle gol sayısını 16 yaparak gözünü krallığa çevirdi.
Süper Ligin 22. Haftası geride kalan haftalar içinde en az kart gösterilen hafta oldu. 6 Maçta 20 sarı kart 1 kırmızı kart çıkarken, Doğan Türk Birliği – Gençlik Gücü maçında kart çıkmadı.
 
 
Haftanın Takımı: Hamitköy
Hamitköy, haftanın en zorlu maçlarından olan maçta bire bir rakibi Göçmenköy’ü deplasmanda mağlup ederek, haftayı adeta 6 puanla tamamladı ve sıralamada da 1 basamak yükseldi
 

Haftanın Futbolcusu: Şenol Şöför(Mağusa Türk Gücü)
Lider Mağusa Türk Gücü, Çetinkaya deplasmanından farklı galibiyetle dönerken, hem Çetinkaya’nın gardının düşmesine sebep olan hem de hat trick yapan maçın yıldızı Şenol Şoför oldu
 

Haftanın Teknik Direktörü: Sedat Devecioğlu (Dumlupınar)
Dumlupınar, büyük eksiklerle çıktığı zorlu Alsancak Yeşilova maçını kazanmasını bilirken, takımı maça iyi hazırlayan ve yerinde müdahaleler yapan Sedat Devecioğlu, galibiyeti getirdi
 
Haftanın Hakemi: Fehim Dayı(K.Kaymaklı – Gönyeli)
Alt sıraları ilgilendiren önemli bir maç olan K.Kaymaklı – Gönyeli mücadelesinin orta hakemliğini yapan Fehim Dayı, pozisyonlara yakınlığı doğru düdükleri ve fazla karta başvurmaması ile haftanın hakemi olmayı hak etti
 
Haftanın kare ası:
Nurettin (Cihangir), Hamit (DTB), Eray (Mesarya), Altan (Hamitköy)
 
Haftanın On Biri
Türkkan (Dumlupınar) Çağrı (Mesarya) Osman (Hamitköy) Olcay (Dumlupınar) Salih (Hamitköy) Nevzat (Mesarya) Mustafa Salk(MTG) Osman (Dumlupınar) Kahraman (Gönyeli) Şenol (MTG) Tacettin (Cihangir)
 
Aksa Süper Lig 22.Hafta sonuçları
Çetinkaya-MağusaT.Gücü: 2 – 5
Doğan T.Birliği-China B.G.Gücü: 4 – 0
Cihangir-Türk Ocağı: 3 – 0
K.Kaymaklı-Gönyeli : 1 – 1
Göçmenköy-Hamitköy: 2 – 3
Mesarya-Yenicami : 2 – 1
Yonpaş Dumlupınar-MeritA.Yeşilova: 1 – 0
 
Aksa Süper Lig 23.Hafta programı:
Mağusa Türk Gücü – Lefke
Gönyeli – Çetinkaya
Merit A. Yeşilova – Mesarya
Yenicami – Göçmenköy
Türk Ocağı – Y.Dumlupınar
Hamitköy – Doğan T. Birliği
C. B. Gençlik Gücü – K.Kaymaklı
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 21 19 1 1 68 18 50 58
2. Cihangir GSK 22 16 3 3 51 26 25 51
3. Mesarya SK 22 12 6 4 40 21 19 42
4. Yenicami AK 22 12 6 4 46 32 14 42
5. Yonpaş Dumlupınar TSK 22 11 6 5 34 26 8 39
6. Doğan Türk Birliği 21 11 5 5 49 23 26 38
7. Lefke TSK 21 9 5 7 25 21 4 32
8. Merit Alsancak Yeşilova SK 22 6 6 10 29 41 -12 24
9. Küçük Kaymaklı TSK 21 6 3 12 27 43 -16 21
10. Türk Ocağı Limasol 22 6 2 14 23 33 -10 20
11. Göçmenköy İYSK 22 4 5 13 30 53 -23 17
12. Çetinkaya TSK 21 4 4 13 20 46 -26 16
13. Hamitköy ŞHSK 22 4 3 15 22 42 -20 15
14. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 21 3 6 12 23 45 -22 15
15. Gönyeli SK 21 2 5 14 24 58 -34 11
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