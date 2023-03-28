Haftanın en kazançlısı Hamitköy

Aksa Süper Ligin 22. Haftası hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, ligin zirvesindeki Mağusa Türk Gücü Çetinkaya deplasmanından farklı galip dönerek şampiyonluk yolunda enin adımlarla yürümeye devam ediyor.
Alt sıralarda ise puan farkının bir birine yakın olması nedeniyle bu haftanın en kazançlısı ise play-out hattındaki rakibi Göçmenköy’ü mağlup eden Hamitköy oldu. Düşme hattındaki Gönyeli’nin berabere, play-out hattındaki Gençlik Gücü’nün ise mağlup olduğu haftada Hamitköy adeta 6 puanla haftayı kapattı.
Ligin 22. Haftasında oynanan 7 karşılaşmanın 4 tanesini ev sahibi takımlar, 2 tanesini deplasman takımları kazanırken bir maç ise beraberlikle tamamlandı.
Bu hafta tüm maçlarda gol olurken, kale ağları 25 kez havalanarak 3,5 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. En farklı galibiyeti konuk ettiği Gençlik Gücü’nü 4-0’lık skorla mağlup eden Doğan T. Birliği elde etti.
Gol krallığı yarışında zirvede olan Cihangir futbolcusu Muhittin geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da gol atamayarak 23 golde kalırken, takipçisi Yenicami’den Sylla’da haftayı boş geçti. Lider MTG’nin golcülerinden Şenol Şoför, Çetinkaya’ya attığı 3 golle gol sayısını 16 yaparak gözünü krallığa çevirdi.
Süper Ligin 22. Haftası geride kalan haftalar içinde en az kart gösterilen hafta oldu. 6 Maçta 20 sarı kart 1 kırmızı kart çıkarken, Doğan Türk Birliği – Gençlik Gücü maçında kart çıkmadı.
Haftanın Takımı: Hamitköy
Hamitköy, haftanın en zorlu maçlarından olan maçta bire bir rakibi Göçmenköy’ü deplasmanda mağlup ederek, haftayı adeta 6 puanla tamamladı ve sıralamada da 1 basamak yükseldi
Haftanın Futbolcusu: Şenol Şöför(Mağusa Türk Gücü)
Lider Mağusa Türk Gücü, Çetinkaya deplasmanından farklı galibiyetle dönerken, hem Çetinkaya’nın gardının düşmesine sebep olan hem de hat trick yapan maçın yıldızı Şenol Şoför oldu
Haftanın Teknik Direktörü: Sedat Devecioğlu (Dumlupınar)
Dumlupınar, büyük eksiklerle çıktığı zorlu Alsancak Yeşilova maçını kazanmasını bilirken, takımı maça iyi hazırlayan ve yerinde müdahaleler yapan Sedat Devecioğlu, galibiyeti getirdi
Haftanın Hakemi: Fehim Dayı(K.Kaymaklı – Gönyeli)
Alt sıraları ilgilendiren önemli bir maç olan K.Kaymaklı – Gönyeli mücadelesinin orta hakemliğini yapan Fehim Dayı, pozisyonlara yakınlığı doğru düdükleri ve fazla karta başvurmaması ile haftanın hakemi olmayı hak etti
Haftanın kare ası:
Nurettin (Cihangir), Hamit (DTB), Eray (Mesarya), Altan (Hamitköy)
Haftanın On Biri
Türkkan (Dumlupınar) Çağrı (Mesarya) Osman (Hamitköy) Olcay (Dumlupınar) Salih (Hamitköy) Nevzat (Mesarya) Mustafa Salk(MTG) Osman (Dumlupınar) Kahraman (Gönyeli) Şenol (MTG) Tacettin (Cihangir)
Aksa Süper Lig 22.Hafta sonuçları
Çetinkaya-MağusaT.Gücü: 2 – 5
Doğan T.Birliği-China B.G.Gücü: 4 – 0
Cihangir-Türk Ocağı: 3 – 0
K.Kaymaklı-Gönyeli : 1 – 1
Göçmenköy-Hamitköy: 2 – 3
Mesarya-Yenicami : 2 – 1
Yonpaş Dumlupınar-MeritA.Yeşilova: 1 – 0
Aksa Süper Lig 23.Hafta programı:
Mağusa Türk Gücü – Lefke
Gönyeli – Çetinkaya
Merit A. Yeşilova – Mesarya
Yenicami – Göçmenköy
Türk Ocağı – Y.Dumlupınar
Hamitköy – Doğan T. Birliği
C. B. Gençlik Gücü – K.Kaymaklı
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|21
|19
|1
|1
|68
|18
|50
|58
|2.
|Cihangir GSK
|22
|16
|3
|3
|51
|26
|25
|51
|3.
|Mesarya SK
|22
|12
|6
|4
|40
|21
|19
|42
|4.
|Yenicami AK
|22
|12
|6
|4
|46
|32
|14
|42
|5.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|22
|11
|6
|5
|34
|26
|8
|39
|6.
|Doğan Türk Birliği
|21
|11
|5
|5
|49
|23
|26
|38
|7.
|Lefke TSK
|21
|9
|5
|7
|25
|21
|4
|32
|8.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|22
|6
|6
|10
|29
|41
|-12
|24
|9.
|Küçük Kaymaklı TSK
|21
|6
|3
|12
|27
|43
|-16
|21
|10.
|Türk Ocağı Limasol
|22
|6
|2
|14
|23
|33
|-10
|20
|11.
|Göçmenköy İYSK
|22
|4
|5
|13
|30
|53
|-23
|17
|12.
|Çetinkaya TSK
|21
|4
|4
|13
|20
|46
|-26
|16
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|22
|4
|3
|15
|22
|42
|-20
|15
|14.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|21
|3
|6
|12
|23
|45
|-22
|15
|15.
|Gönyeli SK
|21
|2
|5
|14
|24
|58
|-34
|11