Haftanın en kazançlısı Hamitköy

Aksa Süper Lig 22. Hafta PanoramasıAksa Süper Ligin 22. Haftası hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, ligin zirvesindeki Mağusa Türk Gücü Çetinkaya deplasmanından farklı galip dönerek şampiyonluk yolunda enin adımlarla yürümeye devam ediyor.Alt sıralarda ise puan farkının bir birine yakın olması nedeniyle bu haftanın en kazançlısı ise play-out hattındaki rakibi Göçmenköy’ü mağlup eden Hamitköy oldu. Düşme hattındaki Gönyeli’nin berabere, play-out hattındaki Gençlik Gücü’nün ise mağlup olduğu haftada Hamitköy adeta 6 puanla haftayı kapattı.Ligin 22. Haftasında oynanan 7 karşılaşmanın 4 tanesini ev sahibi takımlar, 2 tanesini deplasman takımları kazanırken bir maç ise beraberlikle tamamlandı.Bu hafta tüm maçlarda gol olurken, kale ağları 25 kez havalanarak 3,5 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. En farklı galibiyeti konuk ettiği Gençlik Gücü’nü 4-0’lık skorla mağlup eden Doğan T. Birliği elde etti.Gol krallığı yarışında zirvede olan Cihangir futbolcusu Muhittin geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da gol atamayarak 23 golde kalırken, takipçisi Yenicami’den Sylla’da haftayı boş geçti. Lider MTG’nin golcülerinden Şenol Şoför, Çetinkaya’ya attığı 3 golle gol sayısını 16 yaparak gözünü krallığa çevirdi.Süper Ligin 22. Haftası geride kalan haftalar içinde en az kart gösterilen hafta oldu. 6 Maçta 20 sarı kart 1 kırmızı kart çıkarken, Doğan Türk Birliği – Gençlik Gücü maçında kart çıkmadı.Hamitköy, haftanın en zorlu maçlarından olan maçta bire bir rakibi Göçmenköy’ü deplasmanda mağlup ederek, haftayı adeta 6 puanla tamamladı ve sıralamada da 1 basamak yükseldiLider Mağusa Türk Gücü, Çetinkaya deplasmanından farklı galibiyetle dönerken, hem Çetinkaya’nın gardının düşmesine sebep olan hem de hat trick yapan maçın yıldızı Şenol Şoför olduDumlupınar, büyük eksiklerle çıktığı zorlu Alsancak Yeşilova maçını kazanmasını bilirken, takımı maça iyi hazırlayan ve yerinde müdahaleler yapan Sedat Devecioğlu, galibiyeti getirdiAlt sıraları ilgilendiren önemli bir maç olan K.Kaymaklı – Gönyeli mücadelesinin orta hakemliğini yapan Fehim Dayı, pozisyonlara yakınlığı doğru düdükleri ve fazla karta başvurmaması ile haftanın hakemi olmayı hak ettiNurettin (Cihangir), Hamit (DTB), Eray (Mesarya), Altan (Hamitköy)Türkkan (Dumlupınar) Çağrı (Mesarya) Osman (Hamitköy) Olcay (Dumlupınar) Salih (Hamitköy) Nevzat (Mesarya) Mustafa Salk(MTG) Osman (Dumlupınar) Kahraman (Gönyeli) Şenol (MTG) Tacettin (Cihangir)Çetinkaya-MağusaT.Gücü: 2 – 5Doğan T.Birliği-China B.G.Gücü: 4 – 0Cihangir-Türk Ocağı: 3 – 0K.Kaymaklı-Gönyeli : 1 – 1Göçmenköy-Hamitköy: 2 – 3Mesarya-Yenicami : 2 – 1Yonpaş Dumlupınar-MeritA.Yeşilova: 1 – 0Mağusa Türk Gücü – LefkeGönyeli – ÇetinkayaMerit A. Yeşilova – MesaryaYenicami – GöçmenköyTürk Ocağı – Y.DumlupınarHamitköy – Doğan T. BirliğiC. B. Gençlik Gücü – K.Kaymaklı