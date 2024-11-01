Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 25-29 Ekim 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 MAÇ: Bartu Dinç (T. Ersalıcı Dikmen Gücü), ChikezeiMiracleNwaorisa (Mesarya), Doğan Şakalak (Alsancak Yeşilova), Emre Kuvvetlişahin (Mağusa Türk Gücü), Emrullah Çakmak (AtollKozanköy),FaroukDadzie (Doğan Türk Birliği),Mehmet Ali Aylanç (DND L. Gençler Birliği), Mehmet Gürlü (Mağusa Türk Gücü), Müslüm Atay (Cihangir), Ömer Bayraktar (ChinaBazaar Gençlik Gücü), Rasım Çalış (1461 İskele Trabzonspor), SergülenRüstemoğlu (Yalova), Süleyman Şeb (M. HacıaliYılmazköy),Süleyman Yalçın (Lapta TBSK), Volkan Aktaşlı (Gönyeli)

2 MAÇ: Aral Harmancıklı (Küçük Kaymaklı), Efe Esat Gümüllü (Doğukent), Gökberk Samet Keskin (AtollKozanköy), Neşet Emir Karakışla (Tremeşeli H. Dumlupınar)

3 MAÇ: Alperen Okur (ServeroğluGeçitkale), Kaan Savaşkan (Lefke), Ömer Çamlıca (Alsancak Yeşilova), Uğur Efe Yağmur (Türk Ocağı Limasol)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Kadri Alagöz (Küçük Kaymaklı), Kemal Okta (Maraş), Zafer Kuş (1461 İskele Trabzonspor)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Yıldırım (Alsancak Yeşilova), AnıljanJorayev (NorthernlandDipkarpaz), Hasan Kanlı (Gönyeli), Hürol Bayrakçı (Maraş), Mustafa Süzgen (Lefke) Şükrü Hilmi Erdoğan (Miracle Değirmenlik)



