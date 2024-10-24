Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 19-21 Ekim 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç:Ahmet Sezer Artan (Lapta TBSK), Alikemal Karaca (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK), Bayram Arıkhan (AtollKozanköy SK), Cenkay Yarışan (Yalova SK), Erman Alsakal (Binatlı YSK), Hasan Doğa Yürekli (Çanakkale TSK), Hüseyin Şeref (Vadili TÇBSK), Kasım Tağman (Lefke TSK), Mehmet Beyazbayram (Esentepe KKSK), Mejdi Direniş (Alsancak Yeşilova SK), Mustafa Avcı (Lapta TBSK),,Mustafa Soytürk (Esentepe KKSK)Ömer Kocakaya (Maraş GSK), Tuğra Esendağ (ServeroğluGeçitkale GSK), Zihni Temelci (Mağusa Türk Gücü)

2 Maç: Batuhan Yaşar (Türk Ocağı Limasol SK), Mehmet Barak (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK), Mehmet Enes Alkış (Gönyeli SK), Uğur Şahin (Binatlı YSK)

3 Maç: Emirhan Akın (Lapta TBSK), Mehmet Avşar (Lapta TBSK), Mustafa Gürbüz (Türk Ocağı Limasol SK), Salih Can Gül (AtollKozanköy SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Anıl Girit (Çetinkaya TSK), Caner Oshan (Alsancak Yeşilova SK), Ergin Elsiz (Mesarya SK), Hüseyin Mertol (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK), İbrahim Dağman (Lapta TBSK), Yusuf Tek (Karşıyaka SK)

2 Maç: Hasan Maydon (Mağusa Türk Gücü), Murat Yılmaz (Miracle Değirmenlik SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU ADI SOYADI VE KULÜBÜ

Berk Kaya (DND L. Gençler Birliği SK), Doğukan Demirman (Doğan Türk Birliği), Doğukan Kızılyürek (Binatlı YSK), Sena Develioğlu (Alsancak Yeşilova SK), Yiğit Can Ayaz (Yalova SK)

