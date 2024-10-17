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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 11-14 Ekim 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
 
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
1 Maç:Elvis Nyarko (Gönyeli), Ersal Hafız (M. Hacıali Yılmazköy), Furkan Döşoğlu (L. Gençler Birliği), Hüseyin Kerem Sakar (Hamitköy), Mehmet Can İşlek (Hamitköy), Murat Ölçer (Çetinkaya), Nfanly Sylla (Yenicami), Ramazan Demir (Mormenekşe), Semih Ünaldı (Miracle Değirmenlik), Tahsin Yılmaz (Lefke), Tuğberk Karataş (Düzkaya), Yaşar Solel (Lapta), Yusuf Beyazi (Cihangir)
2 Maç: Mehmet Güvenoğlu (Cihangir), Osman Özçaka (Çetinkaya), Veli Doğan (Çanakkale)
3 Maç: Arda Gürses (Lefke TSK), Mahfou Kande (Karşıyaka SK), Ramazan Saçar (Atoll Kozanköy), Yusuf Altıner (Mesarya)
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
1 Maç: Abbas Osum (L. Gençler Birliği), Doğuş Civisilli (L. Gençler Birliği), Ferit Mutafa (Mesarya), Hakan Yiğit (Çetinkaya), Hüseyin Katmer (Atoll Kozanköy), Nejdet Alder (Atoll Kozanköy)
3 Maç: Üney Bensel (Gönyeli)
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Ali Savaşan(Doğan Türk Birliği), Emirhan Bayal (Gönyeli), Emre Bayırlı (Düzkaya), Vakkas Kaynarca (Alsancak Yeşilova)
 
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