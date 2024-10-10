Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-7 Ekim 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Abdullah Şengül (Mesarya SK), Berkan Sünmez (Northernland Dipkarpaz SK), Can Babahan (Miracle Değirmenlik SK), Hasan Akkuyu (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Hasip Uluhan (Yalova SK), Onur Demir (Alsancak Yeşilova SK), Yasin Doğan (Çetinkaya TSK), Can Genç (Maraş GSK)

2 Maç: Boran Cevat Esenler (Mesarya SK), Hasan Emre Akdeniz (Northernland Dipkarpaz SK), Ömür Yardımcı (Mesarya SK), Süleyman Batuk (Lapta TBSK)

3 Maç: Azat Berhan Tip (Gönyeli)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Hüseyin Dorak (Yenicami AK), Umut Güden (Mesarya SK)

Özgü Bayraktar (Miracle Değirmenlik SK)

2 Maç: Mustafa Hızlıer (Atoll Kozanköy SK)

3 Maç: Kamil Özayman (Türk Ocağı Limasol)

