banner913
banner932
Northerland Sport Fest'te heyecan Crossfit'le başladı
Northerland Sport Fest'te heyecan Crossfit'le başladı
13 0
(KSTU) soruşturması kapsamında S.G. ile A.S’nin davası ağır cezaya havale edildi
(KSTU) soruşturması kapsamında S.G. ile A.S’nin davası ağır cezaya havale edildi
31 0
 
BM Sözcüsü Dujarris:
BM Sözcüsü Dujarris: "Kıbrıs’taki taraflar, 15 Ekim'de BM'de bir araya gelecek"
14 0
Turizmde Türkiye-Güney Kıbrıs işbirliği gelişiyor!
Turizmde Türkiye-Güney Kıbrıs işbirliği gelişiyor!
52 0
“Her gün 1400 ders boş geçiyor”
“Her gün 1400 ders boş geçiyor”
29 0
Hayatının baharında trafiğe kurban
Hayatının baharında trafiğe kurban
239 0
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
20 0
banner1032

Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

banner1020

banner1045
Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı
banner971
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 27-30 Eylül 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Savaş Çakıcı başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
1 Maç: Doğukan Yeşilyüz (Karşıyaka SK), Ege Kula (Lefke TSK),Ö Veysel Çelik (Lapta TBSK), Ahmet Hafız (Binatlı YSK), Baran Derin (Northernland Dipkarpaz SK), Cengiz Arapbayram (L. Gençler Birliği SK), Ahmet Sönmez (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Kayra Gülevi (Northernland Dipkarpaz SK), Emre Sünmez (Northernland Dipkarpaz SK),
2 Maç: Fevzi Can Şahin (Maraş GSK), Asrın Alican Sönmez (Yenicami AK), Yusuf Duran (Northernland Dipkarpaz SK)
3 Maç: Ali Atıcı (Yenicami AK), Yunus Kalaycı (Çanakkale TSK)
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
1 Maç: Yusuf Tek (Karşıyaka SK), Hakkı Özer (Mesarya SK)
2 Maç:Halil Arıkhan (Atoll Kozanköy SK), Mehmet Binboğa (Yeniboğaziçi DSK), Cemal Yazır (Cihangir GSK), Tuğrul Denkler (Esentepe KKSK)
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.