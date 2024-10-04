Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 27-30 Eylül 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Savaş Çakıcı başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Doğukan Yeşilyüz (Karşıyaka SK), Ege Kula (Lefke TSK),Ö Veysel Çelik (Lapta TBSK), Ahmet Hafız (Binatlı YSK), Baran Derin (Northernland Dipkarpaz SK), Cengiz Arapbayram (L. Gençler Birliği SK), Ahmet Sönmez (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Kayra Gülevi (Northernland Dipkarpaz SK), Emre Sünmez (Northernland Dipkarpaz SK),

2 Maç: Fevzi Can Şahin (Maraş GSK), Asrın Alican Sönmez (Yenicami AK), Yusuf Duran (Northernland Dipkarpaz SK)

3 Maç: Ali Atıcı (Yenicami AK), Yunus Kalaycı (Çanakkale TSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Yusuf Tek (Karşıyaka SK), Hakkı Özer (Mesarya SK)

2 Maç:Halil Arıkhan (Atoll Kozanköy SK), Mehmet Binboğa (Yeniboğaziçi DSK), Cemal Yazır (Cihangir GSK), Tuğrul Denkler (Esentepe KKSK)



