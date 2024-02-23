Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 16-19 Şubat 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Puma Kadınlar Ligi ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç Ahmet Oduncuoğlu (Küçük Kaymaklı), Hasan Ulukök (Miracle Değirmenlik), Mehmet Erol (Tremeşeli H. Dumlupınar), Mehmet Fırlar (Girne Halk Evi), Mustafa Süzgen (Miracle Karşıyaka), Ömer Kotbaş (Ünimar Maraş), Salih Mannaş (Hamitköy)

2 Maç: Furkan Taşkıran (Küçük Kaymaklı) , İrem Kırmızıoğlu (Taşkınköy), Yunus Kalaycı (Dem’s Cons. Çanakkale)

3 Maç: Buğra Gökalp (Dem’s Cons. Çanakkale), İbrahim Kaba (Gönyeli)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Adem Ertem (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Aksel Kaptanoğlu (Miracle Karşıyaka), Musa Şanlıer (Göçmenköy)

Mehmet Dulkadir (M. Hacıali Yılmazköy), Orhan Kalaycı (Dem’s Cons. Çanakkale), Orhan Çokbekler (China Bazaar Gençlik Gücü), Mahmut İneci (Yenicami), Selçuk Soyer (Lapta), Civan Hısır (Mesarya), Tahir Sovukoluk (Binatlı), Kaan Erdoğan (Yenicami), Aykut Kamuz (Mormenekşe), Muhammet Hasan Çirkin (Geçitkale), Alpay Yıldırımer (Küçük Kaymaklı), Lütfi Cilesun (Göçmenköy), Umutcan Halil İneci (Yalova), Hüseyin Deynekli (Miracle Değirmenlik), Berkem Saydağ (Yeniboğaziçi), Samet Şimşek (Ozanköy), Halil İbrahim Nazlı (Esentepe), Osita Kingsley Obiekwe (Çetinkaya), Mustafa Gül (Doğan Türk Birliği), Alihan Ak (Tremeşeli H. Dumlupınar), Mustafa Korkmaz (Mesarya), Gime Toure (Göçmenköy), İlyas Barut (Miracle Değirmenlik)

