Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç:Sena Develioğlu (Miracle Karşıyaka ASK),Yusuf Pehlivanoğlu (Cihangir GSK), Buğra Gürses (Lefke TSK), Berat Akalın (Yeniboğaziçi), Osman Kemal Köseoğlu (Yeniboğaziçi), Yusuf Kumaş (Binatlı)

Halil İbrahim Uçar (Miracle Değirmenlik SK), Şahin Erol (Mormenekşe), Mert Gebedek (Lapta), Can Genç (Ünimar Maraş

2 Maç:Emirali Babahan (Miracle Değirmenlik)

3 Maç: Boran Akansel (Baf Ülkü Yurdu), Serhat Ataş (Ozanköy)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Ahmet Çeliker (Türk Ocağı Limasol)

2 Maç: Hüseyin Kayalılar (Yonpaş Dumlupınar)

