Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 6-7-8-9 Mayıs 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, Puma Kadınlar Ligi, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Dicle Çalık (Vadili TÇBSK) 3 Maç
Bekir Yıldız (Göçmenköy İYSK) 2 Maç
Sena Develioğlu (Küçük Kaymaklı TSK) 1 Maç
Toykan Hacet (Hamitköy ŞHSK) 2 Maç
Osman Turgut (Hamitköy ŞHSK) 2 Maç
Emre Ateş (Hamitköy ŞHSK) 1 Maç
Arda Ateş (Merit Alsancak Yeşilova SK) 1 Maç
Enes Çetrez (Çetinkaya TSK) 1 Maç
Mehmet Emin Öztürk (Ünimar Maraş GSK) 1 Maç
Arda Zorali (Yenierenköy TSK) 1 Maç
Yaşar Mihmat (Yenierenköy TSK) 1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
Hakan Yiğit (Çetinkaya TSK) 1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Mehmet İnce (M. Hacıali Yılmazköy SK)
Orhan Çokbekler (Hamitköy ŞHSK)
Rifat Kanıöz (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
Doğukan Demirman (Doğan Türk Birliği)
Turgut Kaan Çoban (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
Enes İbrahim Keser (M. Hacıali Yılmazköy SK)
Arseven Dağer (Miracle Karşıyaka ASK)
Mustafa Seleker (Cihangir GSK)
Necdet Numan (Düzkaya KOSK)
Mustafa Karşılı (Mesarya SK)
Cuma Özdoğanoğlu (Yeniboğaziçi DSK)
Orhan Murat Çakır (Dörtyol SK)
Uysal Akçagil (Cihangir GSK)
Mehmet Güner (Lapta TBSK)
Gökmen Aslan (Mesarya SK)
Cuma Ali Güngör (M. Hacıali Yılmazköy SK)
Hüseyin Burak Bekler (Yenicami AK)
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