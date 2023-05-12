Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 6-7-8-9 Mayıs 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, Puma Kadınlar Ligi, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya geldi.



KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Dicle Çalık (Vadili TÇBSK) 3 Maç

Bekir Yıldız (Göçmenköy İYSK) 2 Maç

Sena Develioğlu (Küçük Kaymaklı TSK) 1 Maç

Toykan Hacet (Hamitköy ŞHSK) 2 Maç

Osman Turgut (Hamitköy ŞHSK) 2 Maç

Emre Ateş (Hamitköy ŞHSK) 1 Maç

Arda Ateş (Merit Alsancak Yeşilova SK) 1 Maç

Enes Çetrez (Çetinkaya TSK) 1 Maç

Mehmet Emin Öztürk (Ünimar Maraş GSK) 1 Maç

Arda Zorali (Yenierenköy TSK) 1 Maç

Yaşar Mihmat (Yenierenköy TSK) 1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Hakan Yiğit (Çetinkaya TSK) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Mehmet İnce (M. Hacıali Yılmazköy SK)

Orhan Çokbekler (Hamitköy ŞHSK)

Rifat Kanıöz (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

Doğukan Demirman (Doğan Türk Birliği)

Turgut Kaan Çoban (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

Enes İbrahim Keser (M. Hacıali Yılmazköy SK)

Arseven Dağer (Miracle Karşıyaka ASK)

Mustafa Seleker (Cihangir GSK)

Necdet Numan (Düzkaya KOSK)

Mustafa Karşılı (Mesarya SK)

Cuma Özdoğanoğlu (Yeniboğaziçi DSK)

Orhan Murat Çakır (Dörtyol SK)

Uysal Akçagil (Cihangir GSK)

Mehmet Güner (Lapta TBSK)

Gökmen Aslan (Mesarya SK)

Cuma Ali Güngör (M. Hacıali Yılmazköy SK)

Hüseyin Burak Bekler (Yenicami AK)

