Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 24-26 Mart 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili aldığı kararları açıkladı

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Ossy Martin Eugene (Yonpaş Dumlupınar TSK), Ömer Akman (Çetinkaya TSK)Uysal Akçagil (Cihangir GSK), Mustafa Akkuş (Miracle Karşıyaka ASK), Gökdeniz Onat (Mormenekşe GBSK), Hüsnü Minalay (Yeniboğaziçi DSK)

2 Maç: Abdullah Şengül (Mesarya SK), Cenkay Yarışan (Girne Halk Evi), Orhan Tanık (Lapta TBSK)Sami Bertu Tünsay (Mormenekşe GBSK),

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONEL

2 Maç: Faruk Dalgınlı (M.Hacıali Yılmazköy SK), İbrahim Özerinç (Yeniboğaziçi DSK)

3 Maç Nihat Selengin (Yenierenköy TSK), İrfan Esendağlı (Mesarya SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Mehmet Gürlü (Mağusa Türk Gücü)Mehmet Neşe (Binatlı YSK)Çağrı Kıral (Mesarya SK)Sercan Demirman (Cihangir GSK)Ümit Genç (Düzkaya KOSK)Olgun Tekbıyık (Pera L. Gençler Birliği)Cemal Yaşınses (Merit Alsancak Yeşilova) Civan Hısır (Yalova)Mejdi Direniş (Merit Alsancak Yeşilova SK)Emre Mutlu (Esentepe KKSK)Mehmet Fatih Parlak (Merit Alsancak Yeşilova SK)Tolga Yusuf (Yonpaş Dumlupınar)Mustafa Seleker (Cihangir GSK)Mustafa Soytürk (Esentepe)Mehmet Güvenoğlu (Cihangir GSK)Cem Demirbüker (Düzkaya KOSK)Mehmetali Cemal Poyrazer (Yalova SK)Oğulcan Şengül (Mesarya SK)Halil İbrahim Damlar (Göçmenköy )Oğuz Göktaş (Ünimar Maraş )Batuhan Bal (Düzkaya KOSK) Badara Naby Sylla (Yenicami )Muhammet Çebi (Yenierenköy ) Hüsnü Minalay (Yeniboğaziçi)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

25/03/2023 tarihinde Girne Pia Bella Sahası’nda Doğan Türk Birliği ile China Bazaar Gençlik GücüTSK arasında oynanan müsabakada 3734 lisans numaralı China Bazaar Gençlik Gücü TSK yöneticisi Naim Akbulut’un maçın 15. dakikasında yöneticisi olduğu China Bazaar Gençlik GücüTSK oyuncusunun oyun alanı haricinde yerde olduğu ve hakem tarafından sağlıkçı çağırıldığı esnada saha içerisine girerek maçın hakemi ile münakaşaya girdiği, maçın hakemi tarafından ihtar edildiği, ihtara müteakip eylemlerine devam ederek ikinci ihtar ile oyundan ihraç edildiği ve fakat ihraç kararı sonrası maçın hakemine yönelik hakaret ederek saldırı teşebbüsünde bulunduğu, ihraç sonrasında maçın hakemine yönelik çeşitli ithamlarda bulunduğu ve ilk devre ile birlikte hakem soyunma odasında iken eylem ve söylemlerine devam ettiği ve görevli polislerin engel olduğu maçın 2. Devresi boyunca da eylem ve söylemlerine devam ettiği, maçın sonrasında yine hakem soyunma odası önünde eylemlerine ve hakaretlere devam ettiği ve maç hakemlerinin araçlarına kadar polisler eşliğinde gittiği hakem ve gözlemci raporlarından tespit edilmiştir. Dolayısı ile Kurulumuz China Bazaar Gençlik Gücü TSK yöneticisi Naim Akbulut’un DT 44’ü ihlal ettiği bulgusuna varmıştır. Ve ilgili yöneticisinin DT 44/1/b uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar vermiştir. Kaynak: Disiplin Kurulu kararları açıklandı.

