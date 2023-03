Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-5-8 Mart 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili aldığı kararları açıkladı.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;



KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Güllü Dinleyici (Dem’sCons. Mağusa Spor Akademisi), Kani Kansu Çeliker (Çetinkaya TSK), Yasin Doğan (Merit Alsancak Yeşilova SK), Remzi Betmezoğlu (Türk Ocağı Limasol), İzder Kutay (Göçmenköy İYSK), Doğukan Gören (Yonpaş Dumlupınar TSK), Emre Ateş (Hamitköy ŞHSK), Hamza Özcü (Lapta TBSK), Şahin Erol (Mormenekşe GBSK), Mehmet Özdil (Mormenekşe GBSK), Kaan Karacaaslan (Baf Ülkü Yurdu)

2 Maç: Mesut Ömer Uçar (Yonpaş Dumlupınar TSK), Baran Şahinsoy (Cihangir GSK), Mustafa Kavuş (İncirli SK), Salih Ünlüsoy (Mormenekşe GBSK), Kemal İşkey (Yalova SK), Durmuş Oduncu (Çetinkaya TSK), Cemal Bibi (Dilekkaya ASK), Okan Kaya (Cihangir GSK), Elvin Şirinov (Yalova SK), Ahmet Mert Demir (Yükseliş İSK)

3 Maç: Yusuf Pehlivanoğlu (Cihangir GSK), Berke Ali Şengünler (Küçük Kaymaklı TSK), Bedirhan Yıldız (Türk Ocağı Limasol), Berat Akalın (Yeniboğaziçi DSK), İbrahim Yalçınkaya (Cihangir GSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç: Zeki Kaşifoğlu (Esentepe KKSK), Kamil Arifoğlu (Mağusa Türk Gücü)

1 Maç: Umut Güden (Dilekkaya ASK), İshak Ertem (Yeniboğaziçi DSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Hakan Demir (Yalova SK), Hasan Yanaroğlu (Düzkaya KOSK), Ahmet Arıtaş (Yeniboğaziçi DSK), Üner Hammaloğlu (Dörtyol SK), Mert Ateş (Hamitköy ŞHSK), Ali Bayır (Yenicami AK), İrfan Özbaysal, (Mormenekşe GBSK), Aydın Gül (Yalova SK), Rıdvan Okur (Gönyeli SK), Osman Mavideniz (Doğan Türk Birliği), Salih Can Gül (Doğan Türk Birliği), Arda Maydon (Mağusa Türk Gücü), Samet Şimşek (Girne Halk Evi), Cuma İlkbahar (Yenicami AK), Mehmet Beyazbayram (Esentepe KKSK)