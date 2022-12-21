Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 17-18 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç:Arda Enes Taşlı (Çetinkaya) Eşref Özkul (Girne Halk Evi), Serdar Efe Yüce (Ünimar Maraş), Cafer Seheroğlu (Binatlı), Arda Selim Çelik (Mormenekşe)

2 Maç: Sergülen Rüstemoğlu (Yalova), Vasfi Gül (Doğan Türk Birliği), Serkan Akbelli (Yeniboğaziçi)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç Salih Cemal Yeşilleme (İncirli) , Gökhan Kim (Esentepe)

3 Maç: Kemal Sesigüzel (Mormenekşe GBSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ömer Albayrak (Hamitköy ŞHSK), İlker İnceler (Türk Ocağı Limasol), Mehmet Ali Aylanç (Pera L. Gençler Birliği SK), Umut Göktaş (Düzkaya KOSK), Ali Akbulut (Doğan Türk Birliği), Aziz Özsakallı (Lefke TSK), Selçuk Dilik (Yalova SK), Orhan Tanık (Lapta TBSK), Mehmet Ergün Çekiç (Ünimar Maraş GSK),

Berke Zorba (Yonpaş Dumlupınar TSK), Olcay Mahmut Aykut (Yonpaş Dumlupınar TSK), Eyyüp Öztep (Merit Alsancak Yeşilova SK), Şükrü Hilmi Erdoğan (Miracle Değirmenlik), Ahmet Elham Düzdaban (Miracle Karşıyaka), Farouk Dadzie (Doğan Türk Birliği), Adem Seven (Yeniboğaziçi), Can Karabulut (Dörtyol SK), Ömer Akman (Çetinkaya), Merih Özkasnak (Çetinkaya)