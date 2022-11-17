Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 11-12-13-15 Kasım 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Burak Emir (Çetinkaya),Yasin Açıkel (Yenicami),Ömer Akman (Çetinkaya)

Soner Türk (Gönyeli), Adil Koray İpek (Türk Ocağı Limasol), AyhanKirşen (M. HacıaliYılmazköy), Enes Yeltekin (Binatlı), Ozan Gündoğan (İncirli), Ahmet Havutçu (Pera L. Gençler Birliği)

2 Maç:Furkan Mertler (Miracle Karşıyaka ASK), Halit Helvacı (Girne Halk Evi)Kutlu Önal (Girne Halk Evi)

3 Maç:BeranKendeBoros (Doğan TürK Birliği)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONEL

Mehmet Öksüzoğlu (Çetinkaya TSK) 2 Maç

Salih Cemal Yeşilleme (İncirli SK) 2 Maç

Birol Saiter (Küçük Kaymaklı TSK) 2 Maç

Mustafa Çakır (Küçük Kaymaklı TSK) 2 Maç

Sabri Sünnetçioğlu (Türk Ocağı Limasol) 2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Hasan Celil Evren (Küçük Kaymaklı)Serkan Zeyin (Düzkaya), Aksel Kaptanoğlu (Merit Alsancak Yeşilova), Yasin Doğan (Merit Alsancak Yeşilova), Hasan Sedatgil (Baf Ülkü Yurdu), Civan Hısır (Yalova), Okan Göktürk (Mesarya), FetinBeyitoğluları (Mormenekşe), Mustafa Yaşar (Lapta), Mert Ateş (Hamitköy), Hasan Ağaç (Binatlı), MustafaVardi (Merit Alsancak Yeşilova), Mustafa Seleker (Cihangir), İrfan Özbaysal (Mormenekşe),Baran Şahinsoy (Cihangir), Hüseyin Tur (Pera L. Gençler Birliği), Ozan Yetgin (Cihangir) Şahin Erol (Mormenekşe), Görkem Kocayiğit (Gönyeli)

Ersu Yalçın (Lapta)Ahmet Berk Atakan (ChinaBazaar Gençlik Gücü)

