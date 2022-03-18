Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12-13-15-16 Mart 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, NicosiaGroup Kıbrıs Kupası, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Turkcell U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç:Kemal Çayanoğlu (Binatlı)

3 Maç:Batu Şahdur (Düzkaya), Sabahiddin Özbek (Çetinkaya), Ünal Kırmızıyüz (Sipahi), Muhammet Çebi (Sipahi), Emre Sünmez (Sipahi),Berkay Ali Yavuz (Yılmazköy)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç:Azmi Coşkun (Lefke)

3 Maç:Murat Efe (Sipahi), Uğur Hudut (Binatlı), Ahmet Kurtcu (Gönyeli)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Arda Kortay (Küçük Kaymaklı), Kaan Savaşkan (Lefke), Burçin Kermeoğulları, (Yeniboğaziçi), Ali Nazlıoğlu (Girne Halk Evi), Aşkın Kavaklı (ChinaBazaar Gençlik Gücü), Semih Ünaldı (Lefke), Şenol Şöför (Mağusa Türk Gücü), Halil Uçar (Mağusa Türk Gücü), Yakup Şen (Yenicami), Muhammet Emin Işık(Mağusa Türk Gücü), Kadir Görcan (Yalova), Arda Yatman (Yonpaş Dumlupınar), Arda Bayram (Yonpaş Dumlupınar), Muhammet Sait Kartopu (Çetinkaya), Batuhan Serbülent Eker (Hamitköy), Yusuf Tunceli (Mesarya), Kutlu Önal (Girne Halk Evi)

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 12.03.2022 tarihinde Yenierenköy Stadı’nda oynanan Sipahi- Gençler Birliği Turkcell U15 Ligi’nde 8.grup müsabakasında yedek kulübesinden koşarak sahaya giren ve rakibine yumruk attığı raporlardan tespit edilen Sipahi TSK futbolcusu Haktan Çebi’ye DT 44(1)’in ihlalinden dolayı DT 41 (a) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 12.03.2022 tarihinde Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan Yonpaş Dumlupınar TSK – Hamitköy AKSA A2 Süper Lig müsabakasında hakeme ağır hareket ve küfürler sarf etmesi nedeniyle oyundan ihraç edilmesini müteakip 2.yardımcı hakemin göğsüne vurduğu raporlardan tespit edilen Hamitköy futbolcusu Mahmut Aldemir’e DT 41 (1) ve DT 44(1) ihlallerinden dolayı 7 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 12.03.2022 tarihinde Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan Düzkaya – Yeniboğaziçi AKSA A2 1.Lig müsabakasında hakemlere ağır hakaret ve küfürler sarf ettiği, keza hakemi ittiği raporlardan tespit edilen Düzkaya futbolcusu Oğuzhan Demir’e DT 41(1) ve DT44 (1) ihlallerinden dolayı DT 41 (1) ve 44 (2) uyarınca 5 (beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4) 12.03.2022 tarihinde Yenierenköy Stadı’nda oynanan Turkcell U15 Ligi 8.Grup mücadelesi olan Sipahi TSK – L. Gençler Birliği SK karşılaşmasında Sipahi TSK’nın sahada 7 kişiden az kişi ile kalmasından dolayı karşılaşma tamamlanamamıştır. Bu kapsamda Müsabaka Talimatı’nın 24.maddesi kapsamında karşılaşmanın Sipahi: 0 (sıfır) – L. Gençler Birliği: 3 (üç) olarak tescil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5) 12.03.2022 tarihinde Görneç Üç Şehitler Stadı’nda oynanması gereken AKSA A2 1.Lig müsabakası Görneç KSK – Esentepe KKSK karşılaşması ev sahibi Görneç’in karşılaşmaya çıkmaması sebebiyle oynanmamıştır. Bu bağlamda Müsabaka Talimatı’nın 26.maddesi kapsamında karşılaşmanın Görneç KSK: 0 (sıfır) Esentepe KKSK: 3 (üç) olarak tescil edilmesine, ayrıca GörneçKSK’ya -3 (eksi üç) puan cezasının yanı sıra karşılaşmanın hakem masraflarını da karşılamasına oy birliği ile karar verilmiştir.



