Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
|KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
|Doğan Selahattin Yeşiloğlu (Y.Dumlupınar): 1 Maç
|Güven Latif (SFC Boğaziçi):1 Maç
|Muratcan Kocaman (Göçmenköy):1 Maç
|Arda Güler (Yılmazköy):1 Maç
|Mustafa İlkay Bayat (Yılmazköy):2 Maç
|Ömer Engin Gül (Merit Alsancak Yeşilova):1 Maç
|Mejdi Direniş (Merit Alsancak Yeşilova):1 Maç
|Yusuf Yıldız (Baf Ülkü Yurdu):1 Maç
|Muhammet Ali Kaynarca (Merit A. Yeşilova):2 Maç
|Mustafa Tekpınar (İncirli ):1 Maç
|KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
|TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
|1 Maç: Celal Avşar (Küçük Kaymaklı TSK),
|Mustafa Dağaşaner (Küçük Kaymaklı TSK)
|4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|İlker İnceler (Türk Ocağı Limasol)
|Reşit Erişik (Göçmenköy İYSK)
|Fırat Ersalan (Yenicami AK)
|Talat Dağer (Gönyeli SK)
|Ahmet Sönmez (Doğan Türk Birliği)
|Taner Bingöllü (Cihangir GSK)
|İlker Tek (Türk Ocağı Limasol)
|Mehmet Dövencik (Maraş GSK)
|Serkan Tebelleşol (Maraş GSK)
|Mehmet Ali Demir (Girne Halk Evi)
|Hakan Yazıcı (Çanakkale TSK)
|Erdinç Yılmaz (China Bazaar Gençlik Gücü)
|Berkay Üstünçekicer (Gönyeli SK)
|Ahmet Güliçli (Doğan Türk Birliği)
|Devran Ali Güneş (Esentepe KKSK)
|Yusuf Özişleyen (Yeniboğaziçi DSK)
|Ali Kerim Yeşim (Baf Ülkü Yurdu)
|Berkem Saydağ (Yeniboğaziçi DSK)
|Mustafa Kabişteke (Bostancı Bağcıl SK)
|Kazım Şimşek (Mesarya SK)
|Yusuf Balıkçı (Karşıyaka ASK)
|Ömer Akman (Çetinkaya TSK)