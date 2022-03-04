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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 26-27 Şubat 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Turkcell U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Doğan Selahattin Yeşiloğlu (Y.Dumlupınar): 1 Maç
Güven Latif (SFC Boğaziçi):1 Maç
Muratcan Kocaman (Göçmenköy):1 Maç
Arda Güler (Yılmazköy):1 Maç
Mustafa İlkay Bayat (Yılmazköy):2 Maç
Ömer Engin Gül (Merit Alsancak Yeşilova):1 Maç
Mejdi Direniş (Merit Alsancak Yeşilova):1 Maç
Yusuf Yıldız (Baf Ülkü Yurdu):1 Maç
Muhammet Ali Kaynarca (Merit A. Yeşilova):2 Maç
Mustafa Tekpınar (İncirli ):1 Maç
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
 TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
1 Maç: Celal Avşar (Küçük Kaymaklı TSK),
Mustafa Dağaşaner (Küçük Kaymaklı TSK)

 
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
İlker İnceler (Türk Ocağı Limasol)
Reşit Erişik (Göçmenköy İYSK)
Fırat Ersalan (Yenicami AK)
Talat Dağer (Gönyeli SK)
Ahmet Sönmez (Doğan Türk Birliği)
Taner Bingöllü (Cihangir GSK)
İlker Tek (Türk Ocağı Limasol)
Mehmet Dövencik (Maraş GSK)
Serkan Tebelleşol (Maraş GSK)
Mehmet Ali Demir (Girne Halk Evi)
Hakan Yazıcı (Çanakkale TSK)
Erdinç Yılmaz (China Bazaar Gençlik Gücü)
Berkay Üstünçekicer (Gönyeli SK)
Ahmet Güliçli (Doğan Türk Birliği)
Devran Ali Güneş (Esentepe KKSK)
Yusuf Özişleyen (Yeniboğaziçi DSK)
Ali Kerim Yeşim (Baf Ülkü Yurdu)
Berkem Saydağ (Yeniboğaziçi DSK)
Mustafa Kabişteke (Bostancı Bağcıl SK)
Kazım Şimşek (Mesarya SK)
Yusuf Balıkçı (Karşıyaka ASK)
Ömer Akman (Çetinkaya TSK)
 
 
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