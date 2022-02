Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Turkcell U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Oğuzhan Serin (Çanakkale) 1 Maç

Oben Kuzey Kaya (SFC Boğaziçi) 1 Maç

Ali Duvarcı (Göçmenköy) 1 Maç

SampsonAgoha (Gönyeli) 2 Maç

Mehmet Göktaş (Yenicami) 1 Maç

Hascan Kırmaz (Yenicami) 1 Maç

Turan Eskidemir (Cihangir) 1 Maç

Enes Behcet Adar (Girne Halk Evi) 1 Maç

Onur Çelen (SFC Dörtyol) 1 Maç

Burak Okur (Mormenekşe) 1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Berkan Canatan (Çanakkale) 1 Maç

Hüseyin Özbaysal (Mormenekşe) 1 Maç

Sedat İzzigil (Mormenekşe) 1 Maç

Ahmet Bayraktar (Mormenekşe) 1 Maç

Ergin Elsiz (Mesarya) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Mustafa Köleli (Maraş)

Fikret Yağcıoğlu (Göçmenköy)

Salih Say (Miracle Değirmenlik)

Can Özsoy (Mormenekşe)

Aziz Özsakallı (Lefke)

Burak Koçar (Gönyeli)

Olgun Tekbıyık (SFC Dörtyol)

Doğukan Demirman (Doğan Türk Birliği)

Alpay Eminoğlu (Girne Halk Evi)

Halil Esen (Girne Halk Evi)

Osman Turgut (Gençler Birliği SK)

Can Tırmık (Maraş)

Güler Üneralp (Doğan Türk Birliği)

Hakkı Bora Çalışkan (Maraş)

Güven Akgün (Miracle Değirmenlik)

Arda Erek (Küçük Kaymaklı)

CandyAgbane (Mesarya)

Seyhan Karadağ (Mesarya)

Muzaffer Umut Cabbar (Maraş)

Kutluhan Güçkan (Doğan Türk Birliği)

Dursun Ali Karal (Esentepe)

Berkant İstanbul (SFC Dörtyol)