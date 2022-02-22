Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Turkcell U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Oğuzhan Serin (Çanakkale) 1 Maç
Oben Kuzey Kaya (SFC Boğaziçi) 1 Maç
Ali Duvarcı (Göçmenköy) 1 Maç
SampsonAgoha (Gönyeli) 2 Maç
Mehmet Göktaş (Yenicami) 1 Maç
Hascan Kırmaz (Yenicami) 1 Maç
Turan Eskidemir (Cihangir) 1 Maç
Enes Behcet Adar (Girne Halk Evi) 1 Maç
Onur Çelen (SFC Dörtyol) 1 Maç
Burak Okur (Mormenekşe) 1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Berkan Canatan (Çanakkale) 1 Maç
Hüseyin Özbaysal (Mormenekşe) 1 Maç
Sedat İzzigil (Mormenekşe) 1 Maç
Ahmet Bayraktar (Mormenekşe) 1 Maç
Ergin Elsiz (Mesarya) 1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Mustafa Köleli (Maraş)
Fikret Yağcıoğlu (Göçmenköy)
Salih Say (Miracle Değirmenlik)
Can Özsoy (Mormenekşe)
Aziz Özsakallı (Lefke)
Burak Koçar (Gönyeli)
Olgun Tekbıyık (SFC Dörtyol)
Doğukan Demirman (Doğan Türk Birliği)
Alpay Eminoğlu (Girne Halk Evi)
Halil Esen (Girne Halk Evi)
Osman Turgut (Gençler Birliği SK)
Can Tırmık (Maraş)
Güler Üneralp (Doğan Türk Birliği)
Hakkı Bora Çalışkan (Maraş)
Güven Akgün (Miracle Değirmenlik)
Arda Erek (Küçük Kaymaklı)
CandyAgbane (Mesarya)
Seyhan Karadağ (Mesarya)
Muzaffer Umut Cabbar (Maraş)
Kutluhan Güçkan (Doğan Türk Birliği)
Dursun Ali Karal (Esentepe)
Berkant İstanbul (SFC Dörtyol)
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