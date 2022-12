Haftanın cezaları ve cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 25-28 Kasım 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Başkanvekili Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Kemal Molla (Merit Alsancak Yeşilova), Tahir Özaşık (Doğan Türk Birliği), Buğra Gürses (Lefke), Ahmet Çağer (Düzkaya), Abdulaziz Köse (Pera L. Gençler Birliği), Mahmut Furkan Salk (Lapta), Baran Ayhan Gövler (Lapta), Eşref Özkul (Girne Halk Evi), Ahmet Gök (Esentepe), Halit Özcezarlı (İncirli SK)

2 Maç: Serhat Hacı Coşku (Lefke) Egemen Nurali (Miracle Değirmenlik), DarbazDönmezsoy (Binatlı), Tuğberk Karataş (Lapta)



TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

2 Maç: Özbay Abik (M. HacıaliYılmazköy SK)

1 Maç: Kaan Tanışık (Doğan Türk Birliği) Ali Dana (Lefke TSK)



4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Burak Emir (Çetinkaya TSK)

Ömer Engin Gül (Merit Alsancak Yeşilova SK)

Çağdaş Arslan (Binatlı YSK)

Tuğhan Can Kölemenoğlu (İncirli SK)

Kadir Çetinkaya (Gönyeli SK)

Berat Kurtay (Dörtyol SK)

Yakup Şen (Yenicami AK)

Ramazan Karataş (Ünimar Maraş GSK)

Ökkeş Can Acet (Mağusa Türk Gücü)

Abdullah Çomunoğlu (Merit Alsancak Yeşilova SK)

Hasan Emre Akdeniz (Yenierenköy TSK)

Ahmet Can Kırşan (Mormenekşe GBSK)

Hilmi Arıtan (Binatlı YSK)

BerkemSaydağ (Yeniboğaziçi DSK)

Yaşar Yıldırım (Ünimar Maraş GSK)

RamalIsmayilli (Yalova SK)

Arda Yıldız (Çetinkaya TSK)