Hafta renktaşların kapışmasıyla başlıyor

AKSA Futbol Ligleri Süleyman Göktaş sezonu 4. Haftası süper ligin iki sarı kırmızılı ekibi olan Çetinkaya ile Tremeşeli Holding Dumlupınar’ın bugün Atatürk Stadı’nda oynayacağı maçla başlayacak

AKSA Futbol Ligleri Süleyman Göktaş sezonu 4. Hafta mücadeleleri bugün başlıyor. Lefkoşa’da Atatürk Stadı’nda Süper Ligin iki sarı kırmızılı ekibi olan Çetinkaya ile Tremeşeli Holding Dumlupınar kozlarını paylaşacaklar.Bugün başlayacak olan Süper Lig’deki mücadele pazartesi akşamı oynanacak olan M. Değirmenlik – Gönyeli karşılaşmasıyla tamamlanacak.Süper Ligde averajla lider olan Mağusa Türk Gücü 3 yıl aradan sonra kendi sahası olan Mağusa Canbulat Stadı’nda Yenicami ile karşılaşacak. Pazar günü oynanacak karşılaşma zemini yenilenmiş olan Canbulat Stadı’ndaki ilk maç olacak.AKSA Liglerinde 4. Haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş SezonuBUGÜN19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-T.H.Dumlupınar (Utku Hamamcıoğlu)12 EKİM 2024, CUMARTESİ15.30 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Esentepe (Tufan Çerçioğlu)15.30 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Göçmenköy (Turgay Misk)15.30 Cihangir Stadı Cihangir-G.Birliği (Fehim Dayı)13 EKİM 2024, PAZAR15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı C.B.Gençlik Gücü-Doğan T.Birliği (Şakir Azizoğlu)15.30 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-Yenicami (Emre Öztaşlı)15.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Karşıyaka (Evren Karademir)14 EKİM 2024, PAZARTESİ19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-Gönyeli (Mustafa Öztugay)AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu12 EKİM 2024, CUMARTESİ15.30 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı N.Dipkarpaz-K.Kaymaklı (Zekai Töre)15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-S.Geçitkale (Ferhat Tuna)15.30 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı Hamitköy-Çanakkale (Osman Özpaşa)15.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-A.Kozanköy (Burak Mandıralı)13 EKİM 2024, PAZAR15.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Yalova (Ali Özer)15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Düzkaya-Lapta (İbrahim Katmer)15.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Vadili (Abdullah Genç)15.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy-Yeniboğaziçi (Kerem Eran)