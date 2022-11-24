Hafta Mağusa derbisiyle başlıyor

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 10. Hafta yarın başlıyor. Aksa Süper Ligin ve 1. Ligin 10. Haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
Aksa Süper Lig’de haftanın açılış maçı Mağusa derbisi olarak bilinen Yonpaş Dumlupınar – Mağusa Türk Gücü arasında oynanacak. Ligin yenilgisiz takımı Mağusa Türk Gücü ile son haftaların çıkışta olan ekibi Y. Dumlupınar arasında bu akşam saat 19.00’da Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmanın orta hakemliğini Mehmet Sezener yapacak.
Haftanın kapanış maçları olan Pazartesi günü oynanacak olan zorlu Doğan Türk Birliği – Yenicami maçında Ali Özer düdük çalacak. Haftanın bir başka derbisi mücadelesi olan Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki Çetinkaya – K.Kaymaklı karşılaşmasını ise Osman Özpaşa yönetecek.
AKSA 1. LİG’DE LİDERİN MAÇINI EMRE ÖZTAŞLI YÖNETECEK
Aksa 1. Ligin 10. Haftasına lider giren Baf Ülkü Yurdu Pazar günü konuk olacağı Yeniboğaziçi’yle oynayacağı zorlu mücadeleyi Emre Öztaşlı yönetecek.
Birinci Lig’de haftanın zorlu maçlarından biri olan M.Hacıali Yılmazköy – Miracle Karşıyaka karşılaşmasında ise orta hakem Şakir Azizoğlu olacak.
AKSA SÜPER LİG
25 Kasım 2022, Cuma
19.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Mağusa T.Gücü (Mehmet Sezener)
26 Kasım 2022, Cumartesi
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Miracle Değirmenlik (Serkan Şimşek)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Türk Ocağı (Kerem Eran)
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-China B.G.Gücü (Evren Karademir)
27 Kasım 2022, Pazar
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Merit A.Yeşilova (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Cihangir Stadı ‘nda Cihangir-Gönyeli (Mustafa Öztugay)
28 Kasım 2022, Pazartesi
19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Yenicami (Ali Özer)
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-K.Kaymaklı (Osman Özpaşa)
AKSA 1.LİG
26 Kasım 2022, Cumartesi
14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Yenierenköy-Esentepe (Abdullah Genç)
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M. Hacıali Yılmazköy-Miracle Karşıyaka (Şakir Azizoğlu)
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera Gençler Birliği-Girne Halk Evi (Zekai Töre)
14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Ünimar Maraş (Hüseyin Eyyüpler)
27 Kasım 2022, Pazar
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Mormenekşe (Ferhat Tuna)
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Dörtyol (İsmail Ercan)
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Baf Ülkü Yurdu (Emre Öztaşlı)
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Yalova (Fehim Dayı)
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