Hacıosmanoğlu: Montella ile devam edilecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yola devam edeceklerini söyledi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezon öncesi yayıncı kuruluşa konuk oldu.

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yola devam edeceklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Güzel bir jenerasyon yakaladık. Hocamız takımın başında. Kendisiyle devam edeceğiz. Onlara daha iyi ortamlar sağlamak görevimiz" dedi.

Hakemlerle ilgili de değerlendirmede bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Sahadaki hakemlerin insani hata yapma hakkı vardır' dedim fakat farklı hatalar olursa başka. Kulüp başkanlarına söyledim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevklerini yasakladım. Önce kendimize sonra hakem arkadaşlara güveniyoruz. Kulüp başkanlarına ilk tepkiyi ben göstereceğim dedim, bu hatayı ben soracağım. Burada kasıt varsa bizimle yürüme şansları yok. VAR'da insani hatayı kabul etmiyorum dedim. İki kez pozisyonu seyredince ben bile görüyorum, orada hata yapma şansı yok" ifadelerini kullandı.

Yabancı oyuncu kuralı hakkında da konuşan Başkan Hacıosmanoğlu, "Karar alıp kalıcı yapmalıyız. Benim olduğum dönemde, o kuralın esnetilmeden uygulanması lazım. 1-2 sezon sonra, biz burada durduğumuz sürece kural esnemeyecek. Sabitleştireceğiz. İletişim halinde ortak akılla karar alacağız. Aldığımız kararlar kalıcı olacak. Sezon başı, sezon sonu değiştirme olmayacak" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Tek amacımız Türk futboluna barış ve kardeşliği getirmek. Futbolun patronu biz değiliz. Futbolun patronu kulüp başkanlarıdır. Futbol asıl patronu cefakar taraftarlardır. Onlar olmasa futbol olmaz" ifadelerini kullandı.

