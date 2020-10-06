Hacı hedef büyüttü

İsa TABAK
BTM İkinci Lig kulüplerinden Haspolat’ın başarılı forveti Hacı Mert Kutuğu, yeni sezonda üst liglerde forma giymeyi hedefliyor. Form tutmak için, sezon tamamlanmasına rağmen bireysel çalışmalarını sürdüren Hacı, salon ve saha çalışmaları yapıyor.
BTM İkinci Ligde final oynayan Haspolat ile başarılı bir sezon geçiren Hacı, BTM Birinci Lig ve K-PET Birinci Lig takımlarından teklif alırken, en iyi teklifi değerlendirmeye alacak.
Futbola başladığı yıllarda Gaziantepspor alt yapısında forma giyerken, dizinden ağır bir sakatlık geçiren Hacı, daha sonra ülkeye gelerek Hamitköy alt yapısında forma giymiş, birçok takımda başarıyla oynamıştı.
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