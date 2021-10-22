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Haaland’dan dudak uçuklatan maaş talebi

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Haaland’dan dudak uçuklatan maaş talebi
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Avrupa futbolunun transferi en çok konuşulan isimlerinden olan Erling Haaland'ın geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Dortmund formasıyla 69 maçta 70 gol atan ve dünya devlerini peşinden sürükleyen Haaland'ın, gelecek yaz Transfer olması durumunda talep edeceği maaş dudak uçuklattı.
ESPN'de yer alan habere göre; sözleşmesinde 2022 yazında 64 milyon sterline serbest kalma maddesi bulunan Haaland, eğer Alman ekibinden ayrılmaya karar verirse, yeni takımından yıllık 30 milyon sterlin maaş talep edecek. Manchester United, Manchester City ve Chelsea'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Norveçli golcünün menajeri Mino Raiola'nın da bonservis ve maaşın yanı sıra yüklü bir komisyon talep edeceği kaydedildi.
Borussia Dortmund ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Haaland, bu sezon 13 maçta 18 gol gibi etkileyici bir performans sergiledi.

 
 
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