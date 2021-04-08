Güzelyurt’un asbest kabusu

Binatlı ve Baf Ülkü Yurdu’nun maçlarını oynadıkları Üner Berkalp Stadının çim zemini ve temizliği imrendirirken çatının asbest olması sıkıntı yaratıyor

Niyazi ERGÜLEN

Güzelyurt kulüpleri, Binatlı ve Baf Ülkü Yurdu’nun maçlarını oynadıkları Üner Berkalp Stadının çim zemini ve temizliği imrendirirken çatının asbest olması sıkıntı yaratıyor.

Üner Berkalp Stadına futbolsuz dönemde de özenle bakılmasına rağmen çatının yıllardır göreve gelen hiçbir hükümet tarafından değiştirilmemesi tehlikenin sürmesine neden oluyor. Kansere neden olan asbestli çatının değiştirilmesinin Spor Dairesinde geçmişten bu yana görev yapan müdürler tarafından gündeme alınmaması Güzelyurtlu futbol severlerin tepkisine neden oluyor.

Güzelyurtlu futbol severler, Spor Dairesi’nin yeni müdürü Fuat Tek’in ise asbest çatıyı değiştirmesini bekliyorlar.

