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Güzelyurt’ta tribünler yıprandı

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Güzelyurt’ta tribünler yıprandı
İsmet KARAOSMAN
Güzelyurt bölgesinde antrenman yükünü çeken, U21 Ligleri maçlarına ev sahipliği yapan Güzelyurt Sentetik Sahasının tribünleri adeta dökülüyor.
Güzelyurt Sentetik Sahasının tribünlerindeki koltuklar oldukça eskidi. Yıpranan, tozdan topraktan oturulmaz hale gelen koltukların değişimi bekleniyor. Tribün zeminindeki tahtalar ise çürürken, düşme tehlikesi yaşanmasına neden oluyor.
Yaz aylarında BTM İkinci Ligi maçlarına da ev sahipliği yapan stadta oynanan maçlarda taraftarlar maçları izlerken, oldukça zorlanmışlardı.
 
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