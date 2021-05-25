Güzelyurt’ta futbol buluşması

İsmet KARAOSMAN
Güzelyurt Üner BerkalpStadı’ında, Güzelyurt Masterleri ile Meclis Futbol Takımı dostluk karşılaşması oynadılar.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna bağlı hakemler, İsmail Ercan, Akar Koç ve Emir Turalı hakem üçlüsünün yönettiği maç dostça ve centilmence geçti.
Maçtan önce ise merhumlar, İbrahim Koreli, Ekrem Uzun ve Tahsin Mertekçi anısına saygı duyuruşunda bulunuldu. Saygı duruşu öncesinde ise plaket takdimi yapıldı.
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