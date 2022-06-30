Güzelyurt Üner Berkalp ve Gönyeli sahaları da bakıma alındı

Spor Dairesi Müdürlüğü, futbol sezonunun tamamlanmasıyla birlikte birçok sahada sürdürdüğü bakım-onarım çalışmalarına Gönyeli ve Güzelyurt Üner Berkalp Statlarını da ekledi.

Her iki sahanın da bakıma alındığını söyleyen Spor Dairesi Müdürü Rıza Erseven, amaçlarının ülkede gençliğin daha iyi şartlarda futbol oynaması olduğunu dile getirdi. Gönyeli ve Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’ndaki çalışmaların sürdüğünü ve yeni sezona her iki sahanın da hazır olacağını ifade eden Erseven, eldeki imkanlar doğrultusunda ülke genelindeki sahalarda çalışmaları sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

