Güzelyurt derbisinde Polemityalılar güldü

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Abdullah Genç, Ali Akçınar
Binatlı: Yunus, Abdullah, Sertaç, Berkem, Mehmet Neşe, Ali Özbahar, Kone, Darbaz, Mustafa Süzgen, Fikri, Alattin
BÜY: Erdoğan, Hüseyin, İbrahim Hatay, Hasan, Osita, Yusuf, Berk, Mustafa Gardiyanoğlu, Ömer, Osman, Onur
Goller: 24’(P) İsmael Kone, 26’Ali Özbahar, 45’Mustafa Süzgen (Binatlı)
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında Binatlı, Baf Ülkü Yurdu'nu derbide 3 – 0 mağlup etti.
Üner Berkalp Stadında oynanan maça Binatlı fırtına gibi başladı. Berkem ile penaltı vuruşundan yaralanamayan Binatlı, 24'te Kone'nin penaltı golüyle 1 - 0 öne geçti. 26'da Ali Özbahar farkı 2'ye çıkarırken 45'te Mustafa Süzgen ilk devrenin skorunu 3 - 0 olarak belirledi. İkinci devrede oyunu rölantiye alan Kemal Yürekli'nin öğrencileri karşısında Baf Ülkü Yurdu ikinci devrenin ilk 20 dakikalık bölümünde gol bulma adına önemli pozisyonlar üretse de Binatlı kalecisi Yunus, rakibe geçit vermedi.
Son düdük ile Binatlı maçı da 3 - 0 kazandı. Binatlı böylelikle Kemal Yürekli yönetiminde çıktığı ilk maçta sezonun ilk galibiyetini ve sezonun ilk puanlarını aldı. Baf Ülkü Yurdu ise galibiyetsiz 2 puanda kaldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.