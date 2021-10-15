Güzelyurt derbisinde Polemityalılar güldü

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Abdullah Genç, Ali Akçınar

Binatlı: Yunus, Abdullah, Sertaç, Berkem, Mehmet Neşe, Ali Özbahar, Kone, Darbaz, Mustafa Süzgen, Fikri, Alattin

BÜY: Erdoğan, Hüseyin, İbrahim Hatay, Hasan, Osita, Yusuf, Berk, Mustafa Gardiyanoğlu, Ömer, Osman, Onur

Goller: 24’(P) İsmael Kone, 26’Ali Özbahar, 45’Mustafa Süzgen (Binatlı)



Niyazi ERGÜLEN

AKSA Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında Binatlı, Baf Ülkü Yurdu'nu derbide 3 – 0 mağlup etti.

Üner Berkalp Stadında oynanan maça Binatlı fırtına gibi başladı. Berkem ile penaltı vuruşundan yaralanamayan Binatlı, 24'te Kone'nin penaltı golüyle 1 - 0 öne geçti. 26'da Ali Özbahar farkı 2'ye çıkarırken 45'te Mustafa Süzgen ilk devrenin skorunu 3 - 0 olarak belirledi. İkinci devrede oyunu rölantiye alan Kemal Yürekli'nin öğrencileri karşısında Baf Ülkü Yurdu ikinci devrenin ilk 20 dakikalık bölümünde gol bulma adına önemli pozisyonlar üretse de Binatlı kalecisi Yunus, rakibe geçit vermedi.

Son düdük ile Binatlı maçı da 3 - 0 kazandı. Binatlı böylelikle Kemal Yürekli yönetiminde çıktığı ilk maçta sezonun ilk galibiyetini ve sezonun ilk puanlarını aldı. Baf Ülkü Yurdu ise galibiyetsiz 2 puanda kaldı.



