Güvercinlik’in 30 yıllık hasreti bitti

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig final maçlarından olan Çalıkuşu Grup Yedikonuk – Evleksiz Uni Güvercinlik mücadelesinin galibi 2 – 0 ‘lık skorla Güvercinlik oldu. Oldukça kalabalık bir seyirci topluluğu önünde oynanan mücadele sonucunda Güvercinlik 30 yıllık hasretini sonlandırdı.İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Hakan Ünal’ın yaptığı Çalıkuşu Grup Yedikonuk – Evleksiz Uni Güvercinlik karşılaşmasında Güvercinlik takımı 1. Dakika ve 46. Dakikada golcüsü Tolga Kara’nın ayağından bulduğu gollerle sahadan 2 – 0 galip ayrılarak adını BTM 1. Lige yazdırmayı başardı.30 yıl önce BTM 1. Lig’den 2. Lige düşen Güvercinlik takımı 30 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrasında taraftarlarıyla birlikte coşkuyla kutladı.