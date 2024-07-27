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Güvercinlik’in 30 yıllık hasreti bitti

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Güvercinlik’in 30 yıllık hasreti bitti
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Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig final maçlarından olan Çalıkuşu  Grup Yedikonuk – Evleksiz Uni Güvercinlik mücadelesinin galibi 2 – 0 ‘lık skorla Güvercinlik oldu. Oldukça kalabalık bir seyirci topluluğu önünde oynanan mücadele sonucunda Güvercinlik 30 yıllık hasretini sonlandırdı.

İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Hakan Ünal’ın yaptığı Çalıkuşu  Grup Yedikonuk – Evleksiz Uni Güvercinlik karşılaşmasında Güvercinlik takımı 1. Dakika ve 46. Dakikada golcüsü Tolga Kara’nın ayağından bulduğu gollerle sahadan 2 – 0 galip ayrılarak adını BTM 1. Lige yazdırmayı başardı.
30 yıl önce BTM 1. Lig’den 2. Lige düşen Güvercinlik takımı 30 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrasında taraftarlarıyla birlikte coşkuyla kutladı. 
 
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