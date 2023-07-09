Güvercinlik, Korkuteli'ne şans tanımadı

Puan kayıpsız Güvercinlik ile gruptan çıkma hedefindeki Korkuteli arasındaki maçta Güvercinlik ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan 2 – 0 galip ayrılarak kayıpsız yoluna devam etti

İktisatbankası BTM İkinci 9. Grupta, 5. Hafta maçında Korkuteli, Güvercinlik’i Geçitkale Stadında konuk etti.

Berk Bağrıkara’nın yönettiği karşılaşma oldukça çekişmeli geçti. Puan kayıpsız Güvercinlik ile gruptan çıkma hedefindeki Korkuteli arasındaki maçın ilk devresi 0 – 0 tamamlandı.

Zaman zaman gerilen maçta 60. Dakikada Korkuteli’nden Ökkeş Acu 60’da kırmızı kart gördü. Rakibin 10 kişi kalmasından yararlan Güvercinlik, 75’te Hakan Laçin ile 1 – 0 öne geçti. Korkuteli’nde 85’te Yunus Yılmaz da kırmızı kart gördü. Maçta son sözü söyleyen ise Güvercinlik’ten Tolga Kara oldu. 0 – 2

Puan kayıpsız olan ve gruptan çıkmayı garantileyen Güvercinlik’e mağlup olan Korkuteli,gruptan çıkma şansını sürdürdü.



