Güvercinlik Futbol Sahası Projesi son aşamada

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek yaptığı açıklamada ; “Güvercinlik futbol sahası projesinin sonuna geliyoruz .Güvercinlik Halkının hakkettiği bir proje ve en kısa zamanda bitirilecek. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyetimize sonsuz teşekkürler ve Türkiye Büyükelçimize teşekkürler.” İfadelerini kullandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.