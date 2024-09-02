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Güvercinlik Futbol Sahası Projesi son aşamada

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Güvercinlik Futbol Sahası Projesi son aşamada
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Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek yaptığı açıklamada ; “Güvercinlik futbol sahası projesinin sonuna geliyoruz .Güvercinlik Halkının hakkettiği bir proje ve en kısa zamanda bitirilecek. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyetimize sonsuz teşekkürler ve Türkiye Büyükelçimize teşekkürler.” İfadelerini kullandı.
 
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