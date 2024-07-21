Güvercinlik, dört nala finale

Digitürk Kıbrıs BTM 2.lig yarı final karşılaşmasında Maraş Necip Kartal Stadı’nda karşı karşıya gelen Evleksiz Uni Güvercinlik ile Çamlıbel mücadelesinde ev sahibi Güvercinlik rahat bir galibiyetle finalist olmayı başardı.

Fatih Bardakçıoğlu’nun orta hakemliğini yaptığı karşılaşmada rakibi karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4 – 0 galip ayrılan Evleksiz Uni Güvercinlik finalde Yedikonuk’un rakibi oldu.



