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Güvercinlik dört dörtlük

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Digiturk BTM 2. Lig 5. Grup takımlarından Evleksiz Üni. Güvercinlik grubun zayıf ekiplerinden Alaniçi’yi evinde 4 – 2 mağlup ederek 4’te dört yaparak kayıpsız liderliğini sürdürdü

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Güvercinlik dört dörtlük
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Digiturk BTM 2. Lig 5. Grup karşılaşmasında Evleksiz Üni. Güvercinlik konuk olduğu Alaniçi’yi 4 – 2 mağlup ederek  dört maçta 4 galibiyetle kayıpsız yoluna devam etti.
Dörtyol Adem Nural Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Abdülkadir Karadağ’ın yaptığı karşılaşma karşılıklı ataklarla başlarken konuk Evleksiz Üni. Güvercinlik 17. dakikada Tolga Kara ile 1 – 0 öne geçti. Bu gole 24. dakikada Berke Erdamar ile cevap veren Alaniçi skoru 1 – 1 yaptı. İlk yarının geriye kalan dakikalarında başka gol olmayınca 1 – 1 tamamlandı.
İkinci devrede gol için yüklenen Güvercinlik 65. dakikada Mustafa Zorba ile 1-2 öne geçerken, 83. dakikada Mert Yücetürk’ün penaltı golüyle skor 1 – 3 oldu.
Karşılaşmanın son dakikalarında Güvercinlik'ten Tolga Kara ve Alaniçi’nden Berke Erdamar’ın golleriyle karşılaşma 2 – 4 tamamlandı.
Alaniçi takımı 83. dakikada Hakan Özoğul ve 90. dakikada Amaç Ozanlar’ın gördüğü kırmızı kartlarla karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.
 
 
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