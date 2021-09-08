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Gustavo Assunçao Galatasaray'da

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Galatasaray, GustavoAssunçao'yu satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı

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Gustavo Assunçao Galatasaray'da
Transferin bitmesine saatler kala orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray aradığı futbolcuyu Portekiz'de buldu.
Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Famalicao'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu GustavoAssunçao'yu kadrosuna kattı.
Aslan, Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer etti. 21 yaşındaki futbolcu, Famalicao ile bu sezon 4 resmi karşılaşmada görev aldı.
Assunçao geçtiğimiz sezon ise 28 müsabakaya çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı. GustavoAssunçao dün İstanbul'a giderek imzayı atı..
 
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