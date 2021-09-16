Gürkan: Sağlıklı bir sezon geçsin

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Burhan Gürkan, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu adına açıklamayaptı.
Burhan Gürkan’ın 2021-2022 Sezonuna yönelik açıklaması şöyle:
“Özlemle beklediğimiz 2021-2022 Sezonu, başladı. Yeni sezonun tüm kulüplere, hakemlerimize ve tüm futbol camiasına hayırlı olmasını dileriz.
Kazananın futbol olmasını temenni ederken, içinden geçmekte olduğumuz Covid-19 salgını sürecinde açıklanan tedbirlere uyarak, sağlıklı bir sezon geçmesi en büyük arzumuzdur.
Bu vesileyle yaz – kış, gece-gündüz demeden, özveriyle görev yapan meslektaşlarımıza da kolay gelsin dileklerimizi iletiriz.”
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