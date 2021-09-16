banner583
Beşiktaş, mağlubiyetle başladı
Beşiktaş, mağlubiyetle başladı
17 0
Beşiktaş'ın rakibi Borussia Dortmund
Beşiktaş'ın rakibi Borussia Dortmund
8 0
 
39 0
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
19 0
Covid-19 semptomları yine değişti
Covid-19 semptomları yine değişti
230 0
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
14 0
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
38 0
banner661

Gürkan: Sağlıklı bir sezon geçsin

banner476

banner666
Gürkan: Sağlıklı bir sezon geçsin
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Burhan Gürkan, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu adına açıklamayaptı.
Burhan Gürkan’ın 2021-2022 Sezonuna yönelik açıklaması şöyle:
“Özlemle beklediğimiz 2021-2022 Sezonu, başladı. Yeni sezonun tüm kulüplere, hakemlerimize ve tüm futbol camiasına hayırlı olmasını dileriz.
Kazananın futbol olmasını temenni ederken, içinden geçmekte olduğumuz Covid-19 salgını sürecinde açıklanan tedbirlere uyarak, sağlıklı bir sezon geçmesi en büyük arzumuzdur.
Bu vesileyle yaz – kış, gece-gündüz demeden, özveriyle görev yapan meslektaşlarımıza da kolay gelsin dileklerimizi iletiriz.”
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.