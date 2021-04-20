Güney’de zirvede de dipte de heyecan var

Güney Kıbrıs 1. Liginde şampiyonluk ve küme düşme gruplarında sona yaklaşılırken, heyecan da hat safhaya çıktı. Lider Omonia şampiyonluğa en yakın takım görünürken, Apoel’in de içinde yer aldığı 7 takım ligde kalmak için mücadele ediyor

Güney Kıbrıs 1.Liginde şampiyonluk grubunda son 3 haftaya girilirken heyecan da hat safhaya çıktı.

Ligin üstü de altı da alev alev yanarken, şampiyonluk ve küme düşme mücadelesindeki belirsizlik heyecanın dozunu artırıyor.Şampiyonluk grubunda 72 puanla lider Omonia, geçtiğimiz hafta Anorthosis’i deplasmanda mağlup etmiş ve mutlu son için önemli bir galibiyet elde etmişti.Liderin hemen arkasındaki iki Limasol ekibi Apollon ve AEL ise geçtiğimiz hafta şampiyonluk yolunda birbirleriyle karşılaşmış ve bu kritik derbiden Apollon 2-1 galip ayrılarak puanını 69 yaptı. AEL ise 68 puanda kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı.

Dört takımın küme düşeceği ligin altında ise son 7 haftada Karmiotissa, Ethnikos Ahna, Nea Salamina, Ermis Aradippu ve Doksa Katokopia lige tutunma mücadelesi veriyor. Apoel ve Baf ise henüz matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemeseler de en avantajlı iki takım olarak dikkat çekiyorlar.

