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Güneyde zirve karmakarışık

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Güney Kıbrıs Birinci Liginde Omonia 53, AEL 52, Apollon 51 ve Anorthosis 48 puanla ilk 4 içinde yer alırlarken, şampiyonluk mücadelesi büyük çekişme içerisinde geçiyor

Güneyde zirve karmakarışık
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Güney Kıbrıs Birinci Liginde heyecan tüm hızıyla devam ederken, 4 takımın iddialı olduğu zirve yarışı da oldukça kızıştı.
Şampiyonluk mücadelesi veren 4 ekip Omonia, AEL, Apollon ve Anorthosis ilk 4 içinde yer alırken, lige yıllardır ambargo koyan Apoel ise bu sezon zirvenin uzağında kaldı.Ligde 25 hafta geride kalırken, zirvenin sahibi olan Omonia, 25 haftada 15 galibiyet 8 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 53 puan topladı.
İkinci sıradaki AEL, 25 haftada 16 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 52 puan topladı. AEL, geçtiğimiz hafta Apollon ile Limasol derbisi oynamış ve rakibini mağlup ederek puantajda üzerine çıkmıştı.Üçüncü sıradaki Apollon, 25 haftada 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 51 puan topladı.Dördüncü sıradaki Anorthosis ise 14 galibiyet 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 48 puan topladı.
26. haftada lider Omonia, Apoel ile dev derbide karşı karşıya gelecek.AEL ise Ahnadeplasmanına giderken, Apollon kendi evinde Paralimni ile karşılaşacak.Anorthosis ise Doksa ile karşılaşacak.
 
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