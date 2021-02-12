Güney’de Üçüncü Lig kulüpleri isyanda

Güney Kıbrıs’ta alt liglerdeki futbol kulüplerinin isyanları bitmiyor. KOP’un İkinci Ligi de başlatma kararı almasının ardından bu kez Üçüncü Lig takımları ayaklandı.

Üçüncü Ligde mücadele eden takımlar kendi liglerinin de başlaması gerektiğini ifade ederek eyleme gittiler.

Üçüncü Lig ekiplerinin temsilcileri Rum Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak “ 3.Lig derhal başlatılmalıdır.” şeklinde bir pankart açıp seslerini duyurmaya çalıştılar.



