Güney’de spor basınının gündemi Szalai

Fenerbahçe’nin devre arasında ApollonLimasol’dan kadrosuna kattığı Macar savunmacı Szalai, Güney Kıbrıs spor basınında gündem oldu.
Güney basınının yaptığı haberlerde Szalai’nin Fenerbahçe’ye transfer olduğu andan itibaren Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ve Fenerbahçe taraftarlarını büyülediğini ve Erol Bulut’un Szalai’nin çok yönlü bir futbolcu olduğunu anladığını yazdı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.