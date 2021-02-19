banner583
banner590
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
16 0
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
50 0
 
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
36 0
Ne arka lambaları belli ne plakası
Ne arka lambaları belli ne plakası
25 0
Beşparmaklar beyaza büründü
Beşparmaklar beyaza büründü
100 0
Özersay: Özel sektör rahatlarsa Maliye rahatlar.
Özersay: Özel sektör rahatlarsa Maliye rahatlar.
34 0
 “Alsancak Aşevi” hizmette
 “Alsancak Aşevi” hizmette
16 0
banner529
banner570

Güney’de spor basınının gündemi Szalai

banner476

Güney’de spor basınının gündemi Szalai
banner601
Fenerbahçe’nin devre arasında ApollonLimasol’dan kadrosuna kattığı Macar savunmacı Szalai, Güney Kıbrıs spor basınında gündem oldu.
Güney basınının yaptığı haberlerde Szalai’nin Fenerbahçe’ye transfer olduğu andan itibaren  Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ve Fenerbahçe taraftarlarını büyülediğini ve Erol Bulut’un Szalai’nin çok yönlü bir futbolcu olduğunu anladığını yazdı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.