Güney’de spor basınının gündemi Szalai

Fenerbahçe’nin devre arasında ApollonLimasol’dan kadrosuna kattığı Macar savunmacı Szalai, Güney Kıbrıs spor basınında gündem oldu.

Güney basınının yaptığı haberlerde Szalai’nin Fenerbahçe’ye transfer olduğu andan itibaren Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ve Fenerbahçe taraftarlarını büyülediğini ve Erol Bulut’un Szalai’nin çok yönlü bir futbolcu olduğunu anladığını yazdı.

